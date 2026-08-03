SÜPER LİG 2026-2027 MAÇ SAATLERİ NE ZAMAN?

Süper Lig’de maç saatleri açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda karşılaşmaların başlayacağı saatleri kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri de dikkate alınarak hazırlanan programa göre ağustos ayında oynanacak müsabakalar saat 19.00 ve 21.30’da başlayacak. Eylül ayındaki karşılaşmalar için ise 17.00 ve 20.00 saatleri uygulanacak.

Sezonun ilerleyen bölümünde maçlar 13.30, 16.00 ve 19.00’da oynanacak. Ramazan ayına denk gelen karşılaşmaların başlangıç saatleri ise iftar vakitleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecek.