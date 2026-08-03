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        Haberler Bilgi Spor SÜPER LİG 2026-2027 İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI | Süper Lig ne zaman başlıyor? Trendyol Süper Lig'de ilk maçlar hangi gün başlayacak?

        SÜPER LİG 2026-2027 İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI | Süper Lig ne zaman başlıyor? Trendyol Süper Lig'de ilk maçlar hangi gün başlayacak?

        Futbolseverlerin uzun süredir beklediği yeni sezon için geri sayım tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programla birlikte Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlangıç tarihi ve ilk hafta karşılaşmalarının saatleri netleşti. Peki Süper Lig'de sezonun açılış düdüğü ne zaman çalacak, ilk hafta maçları hangi gün ve saatlerde oynanacak? İşte 2026-2027 Trendyol Süper Lig ilk hafta maç takvimi haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala futbolseverlerin merakla beklediği ilk hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun duyurduğu takvimle sezonun açılış tarihi, karşılaşmaların oynanacağı günler ve başlama saatleri belli oldu. Peki yeni sezon hangi maçla başlayacak, takımlar ilk hafta ne zaman sahaya çıkacak? Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonuna ait ilk hafta fikstürü ve maç saatleri haberimizde...

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        TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk düdüğü, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak açılış maçıyla çalacak. Sezonun ilk hafta karşılaşmaları 14-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        İlk devre, 18-21 Aralık 2026’daki müsabakaların ardından tamamlanırken ikinci devre 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak. Lig maratonu, 23 Mayıs 2027’de yapılacak son hafta maçlarıyla sona erecek.

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        SÜPER LİG 2026-2027 İLK HAFTA MAÇ TAKVİMİ

        Süper Lig'in yeni sezonunun ilk hafta programı şu şekilde:

        14 Ağustos Cuma:

        21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)

        15 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

        19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

        21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

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        16 Ağustos Pazar:

        19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

        21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)

        21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)

        17 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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        SÜPER LİG 2026-2027 MAÇ SAATLERİ NE ZAMAN?

        Süper Lig’de maç saatleri açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda karşılaşmaların başlayacağı saatleri kamuoyuyla paylaştı.

        Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri de dikkate alınarak hazırlanan programa göre ağustos ayında oynanacak müsabakalar saat 19.00 ve 21.30’da başlayacak. Eylül ayındaki karşılaşmalar için ise 17.00 ve 20.00 saatleri uygulanacak.

        Sezonun ilerleyen bölümünde maçlar 13.30, 16.00 ve 19.00’da oynanacak. Ramazan ayına denk gelen karşılaşmaların başlangıç saatleri ise iftar vakitleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecek.

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