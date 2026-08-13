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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı 13 Ağustos Perşembe! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 13 Ağustos Perşembe! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen çekilişte şanslı numaraların hangileri olduğu belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle kuponlarını dolduranlar, Süper Loto çekiliş sonucunu sorgulamak için araştırmalarına başladı. Süper Loto sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. Kupon sahipleri belirlenen numaraları kendi kolonlarındaki sayılarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 13 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve çekilişte çıkan şanslı numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 21:37 Güncelleme:
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        13 Ağustos Perşembe günü Süper Loto çekilişini takip edenler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kuponlarını kontrol etmeye başladı. Çekilişte çıkan numaralar, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Milli Piyango İdaresi'nin yerine şans oyunlarının işletmesini yürüten Sisal Şans'ın resmi kanallarından da çekiliş sonuçlarına ulaşılabiliyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı, 13 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu nereden öğrenilir? İşte 13 Ağustos 2026 Süper Loto çekiliş sonucu ve sorgulama ekranı...

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        13 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        13 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte çıkan şanslı numaralar, sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşların erişimine sunuldu.

        Süper Loto kuponu bulunan vatandaşlar, çekilişte belirlenen numaraları kuponlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilir.

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 AĞUSTOS 2026

        13 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişinde çıkan numaralar

        18 - 24 - 32 - 34 - 52 - 60

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        SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.

        Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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