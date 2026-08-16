Süper Loto sonuçları açıklandı 16 Ağustos Pazar: Süper Loto sonucu sorgulama ekranı
Süper Loto çekiliş sonuçları 16 Ağustos 2026 Pazar günü belli oldu. Şans oyunu takipçileri, çekilişin ardından kuponlarında yer alan numaralarla kazandıran numaraları karşılaştırmaya başladı. Büyük ikramiye heyecanının yaşandığı çekilişte ikramiye kazanan kategoriler de sonuçların açıklanmasıyla birlikte netleşti. Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online üzerinden erişime açılan sonuç ekranında yer aldı. Kupon sahipleri resmi sorgulama ekranı üzerinden biletlerinin ikramiye kazanıp kazanmadığını kontrol edebiliyor. Peki 16 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte 16 Ağustos Pazar Süper Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı...
16 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişi tamamlandı ve merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Çekilişin ardından şans oyunu tutkunları kazandıran numaraları araştırırken özellikle büyük ikramiyenin hangi kupona isabet ettiği merak konusu oldu. Süper Loto çekiliş sonucu, resmi sonuç ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Kupon sahipleri çekiliş tarihini seçerek sonuçlara ve ikramiye bilgilerine ulaşabiliyor. Peki 16 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte Süper Loto sonuçları ve 16 Ağustos çekilişine ilişkin merak edilen tüm detaylar.
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Süper Loto'nun 16 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu.
16 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI
16 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:
8 - 20 - 38 - 45 - 49 - 50
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Süper Loto çekiliş sonucu, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar sonuç ekranında ilgili çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaraları ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebiliyor.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Süper Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor. Çekilişler salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar ise çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online üzerinden ilan ediliyor.