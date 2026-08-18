Süper Loto sonuçları açıklandı! 18 Ağustos Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 18 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın ilk Süper Loto çekilişinde kuponlarını dolduranlar, Süper Loto'da kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekilişin tamamlanmasıyla birlikte Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı. Peki, 18 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte, 18 Ağustos Salı Süper Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı...
Süper Loto çekilişinin tamamlanmasıyla gözler kazandıran numaralara çevrildi. Salı günü gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleri, Süper Loto sonuçları üzerinden kendi kolonlarını kontrol etmeye başladı. Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında çekiliş tarihi seçilerek sonuçlara ulaşılabiliyor. Peki, 18 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır? İşte, 18 Ağustos 2026 Süper Loto çekilişine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
18 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
18 Ağustos 2026 Salı günü gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları açıklandı. Çekilişin ardından kazandıran 6 numara belli olurken, kupon sahipleri sonuçlarını kontrol etmeye başladı.
18 Ağustos 2026 Süper Loto kazandıran numaralar:
16 - 28 - 45 - 49 - 52 - 54
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Kupon sahipleri çekiliş tarihini seçerek kazandıran numaraları ve ilgili ikramiye bilgilerini görüntüleyebiliyor.
Biletin ikramiye kazanıp kazanmadığı da resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Böylece vatandaşlar ellerindeki kuponun sonucunu hızlı bir şekilde öğrenebiliyor
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.