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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! Son dakika: 2 Ağustos Pazar 2026 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto sonuçları açıklandı! Son dakika: 2 Ağustos Pazar 2026 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

        Süper Loto sonuçları noter huzurunda canlı yayında açıklandı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ödülü kazandıran numaralar saat 21.30 itibarıyla netlik kazandı. İşte 2 Ağustos Pazar günü Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 22:22 Güncelleme:
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        Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2 Ağustos Pazar günü Süper Loto sonuçlarına ilişkin ayrıntıları haberimizde bir araya getirdik. İşte 2 Ağustos Pazar Süper Loto büyük ödülü kazandıran numaralar ve çekiliş sonucu sorgulama sayfası...

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        3 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

        SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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