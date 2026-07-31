TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Örümcek Adam sinemada, İstanbul Festivali sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta kültür sanat takvimi dopdolu… Beyazperdede iki dikkat çekici yapım sinemaseverlerle buluşuyor.Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, gerçek kimliğini herkesten gizlemek için sevdiklerinin hafızasından kendini sildiren Peter Parker'ın, New York'u korumaya çalışırken hem gizemli bir suç dalgasıyla he... Daha Fazla Göster Bu hafta kültür sanat takvimi dopdolu… Beyazperdede iki dikkat çekici yapım sinemaseverlerle buluşuyor.Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, gerçek kimliğini herkesten gizlemek için sevdiklerinin hafızasından kendini sildiren Peter Parker'ın, New York'u korumaya çalışırken hem gizemli bir suç dalgasıyla hem de yaşadığı beklenmedik fiziksel değişimle mücadelesini anlatıyor.Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün 1916'da Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Bale Festivali 23. yılında 31 Temmuz–17 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde Kuğu Gölü'nden Zorba'ya, Carmina Burana'dan Boléro'ya birbirinden önemli eserleri sanatseverlerle buluşturacak.Yaralarım Aşktandır - Furuğ Ferruhzad Bir Kadın Hikayesi, Nazan Kesal'in yorumuyla Füruğ Ferruhzad'ın şiirlerini ve yaşamını 8 Ağustos'ta Urla Dam'da sahneye taşıyor.Müzik dünyasında yaz konserleri hız kesmiyor. Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı, bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Festivali, deneyim alanları ve konserleriyle 1 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da başlayacak. Festivalin açılış konserinde İngiliz rap şarkıcısı Central Cee ve Motive hayranlarıyla buluşacak.Program kapsamında 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan, 4 Ağustos'ta Serdar Ortaç, 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta maNga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi performans sergileyecek.Elektronik müzik sanatçısı Tiesto 8 Ağustos'ta, Semicenk ve Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta sahnede olacak.Hande Yener, Hande Bizi Sezen'e Götür projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta konser verecek. Dedublüman ve Duman 13 Ağustos'ta sevilen eserlerini yorumlayacak.Uluslararası program kapsamında Kwon Eunbi ve Ateez 14 Ağustos'ta, Sunmi ve Monsta X ise 15 Ağustos'ta konser verecek.Festival, 16 Ağustos'ta Hadise ve elektronik müzik sanatçısı Argy'nin performanslarıyla sona erecek.90'lı yılların ortasından bu yana elektronik müziği dans pistlerinden çıkararak ana akım sahnenin merkezine taşıyan The Prodigy; Firestarter, Breathe gibi hitleriyle 7 Ağustos'ta Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak.Yeşilçam'ın hafızasını ve Türk sinemasının görsel belleğini yansıtan Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi sergisi İstanbul Sinema Ofisi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Hasan Mithat Ağakay'dan Erol Ağakay'a uzanan üç kuşaklık aile emeğinin bir dökümü olan sergi, 12 Mayıs 2027 tarihine kadar ziyaret edilebilir.Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi. Daha Az Göster