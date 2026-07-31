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        Haberler Bilgi Gündem TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

        Tarım ve Orman Bakanlığının 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, ilan edilen kadroları, başvuru koşullarını ve sürecin sona ereceği tarihi yakından takip ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan alım kapsamında başvurular dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi tarihe kadar devam edecek, adaylardan hangi şartlar istenecek ve kontenjanlar hangi kadrolara ayrılacak? İşte alım sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilmek üzere açılan 1.874 sözleşmeli personel kadrosu için başvurular kabul edilmeye başlandı. Kamu bünyesinde çalışma fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, ilanda yer alan pozisyonları ve başvuru koşullarını incelemeye yöneldi. Bakan İbrahim Yumaklı’nın açıkladığı personel alımında işlemler çevrim içi olarak yürütülürken, son başvuru tarihi de adayların gündeminde bulunuyor. Peki başvurular hangi gün tamamlanacak, kontenjanlar hangi meslek gruplarına ayrıldı ve başvuru sırasında hangi kriterler aranacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığının personel alımına dair ayrıntılar…

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

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        1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.

        KARİYER KAPISI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu personel alımında en yüksek kontenjan 645 kişiyle veteriner hekimlere, 515 kişiyle ziraat mühendislerine ayrıldı. İlan kapsamında ayrıca 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi ve 45 harita mühendisi alınacak.

        Alımı Yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:

        Veteriner Hekim: 645

        Ziraat Mühendisi: 515

        Destek Personeli: 239

        Gıda Mühendisi: 185

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73

        Büro Personeli: 60

        Su Ürünleri Mühendisi: 49

        Harita(alan) Mühendisi: 45

        Gemi Adamı: 23

        Avukat: 13

        Laborant: 9

        Biyolog: 7

        Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6

        Kimyager: 5

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