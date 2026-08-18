TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman, nasıl öğrenilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere açılan 1.874 sözleşmeli personel kadrosuna yönelik başvuru süreci sona erdi. Başvurularını tamamlayan adayların gündeminde şimdi yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceği bulunuyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanacağı tarih, sonuçların hangi ekran üzerinden erişime açılacağı ve adayların yerleştirme durumlarını nasıl sorgulayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç takvimi ve başvuru sonrası sürece ilişkin merak edilen detaylar…
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1.874 sözleşmeli personel istihdamına yönelik başvuruların tamamlanmasıyla birlikte adaylar için bekleyiş başladı. Taşra teşkilatındaki kadrolar için müracaat eden binlerce kişi, değerlendirmelerin ardından oluşacak yerleştirme sonuçlarını takip ediyor. Sonuçların açıklanacağı tarih kadar, sorgulama işlemlerinin hangi sistem üzerinden yapılacağı ve yerleştirme sürecinde adaylardan ek bir işlem istenip istenmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte adayların başvuru sonrasında bilmesi gereken detaylar…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1.874 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Bakanlığın resmi sonuç takvimini önümüzdeki süreçte paylaşması beklenirken, adayların değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlara erişebileceği öngörülüyor.
PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
1.874 sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla birlikte adayların erişimine açılacak.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu personel alımında en yüksek kontenjan 645 kişiyle veteriner hekimlere, 515 kişiyle ziraat mühendislerine ayrıldı. İlan kapsamında ayrıca 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi ve 45 harita mühendisi alınacak.
Alımı Yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:
Veteriner Hekim: 645
Ziraat Mühendisi: 515
Destek Personeli: 239
Gıda Mühendisi: 185
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73
Büro Personeli: 60
Su Ürünleri Mühendisi: 49
Harita(alan) Mühendisi: 45
Gemi Adamı: 23
Avukat: 13
Laborant: 9
Biyolog: 7
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6
Kimyager: 5