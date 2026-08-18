TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman, nasıl öğrenilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 1.874 sözleşmeli personel istihdamına yönelik başvuruların tamamlanmasıyla birlikte adaylar için bekleyiş başladı. Taşra teşkilatındaki kadrolar için müracaat eden binlerce kişi, değerlendirmelerin ardından oluşacak yerleştirme sonuçlarını takip ediyor. Sonuçların açıklanacağı tarih kadar, sorgulama işlemlerinin hangi sistem üzerinden yapılacağı ve yerleştirme sürecinde adaylardan ek bir işlem istenip istenmeyeceği de merak ediliyor. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1.874 sözleşmeli personel alımı sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte adayların başvuru sonrasında bilmesi gereken detaylar…