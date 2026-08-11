TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI TBMM'DEN GEÇTİ! Terörsüz Türkiye Yasası nedir, içeriği neler? İşte 12 maddelik yasanın detayları...

4. MADDE: TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Kanun kapsamındaki suçlar nedeniyle uygulanmış tutuklama ve adli kontrol tedbirleri, soruşturma ve kovuşturmanın ertelenmesi şartlarının oluşması halinde yeniden ele alınabilecek.

Dosyanın bulunduğu aşamaya göre yetkili hâkim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtayın ilgili ceza dairesi bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verebilecek.

İstinaf veya temyiz incelemesinde bulunan dosyalarda da bozma kararı verilerek yeniden değerlendirme yapılmasının önü açılacak.

Ancak bu hükümlerin uygulanabilmesi için MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanması ve ardından 6 aylık süre içinde yazılı başvuruda bulunulması gerekecek.

Beraat veya zamanaşımı nedeniyle verilen düşme kararları gibi sanık lehine sonuç doğuran dosyalar ise esastan incelenerek karara bağlanabilecek.

5. MADDE: YENİ TERÖR SUÇUNDA ERTELEME SONA ERECEK

Kanun kapsamında verilen erteleme kararları özel bir kayıt sisteminde tutulacak.

Bu bilgilere yalnızca devam eden bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim ya da mahkeme talebiyle erişilebilecek.

Erteleme süresinde yeni bir terör suçu işlenmesi durumunda mevcut erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya kaldığı yerden devam edilecek.

Yeni suç nedeniyle mahkûmiyet kararı verilirse bu cezaya erteleme uygulanmayacak ve mahkûmiyet bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

Buna karşılık erteleme süresi boyunca yeni bir terör suçu işlenmezse soruşturma aşamasındaki dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığına, dava aşamasındaki dosyalarda ise davanın düşmesine karar verilebilecek.

6. MADDE: KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARINDA İNFAZ ERTELENEBİLECEK

Kanunda kesinleşmiş hapis cezalarının infazına ilişkin özel hükümler de bulunuyor.

Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm edilen kişilerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle ertelenebilecek.

Toplam cezası 15 yılın üzerinde olanlar ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen kişiler açısından ise erteleme süresi 10 yıl olarak uygulanabilecek.

İnfazın ertelenmesine ilişkin kararları infaz hâkimlikleri verecek.

Örgüt faaliyetleri kapsamında kasten öldürme suçundan mahkûm edilenler bu düzenlemeden yararlanamayacak. Ayrıca örgüt faaliyetleri kapsamında 1 Haziran 2005’ten önce işlenen suçlardan müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler de kapsam dışında kalacak.

İnfazı ertelenen kişinin bu süre içinde yeni bir terör suçu işlemesi halinde infaz hâkimi erteleme kararını kaldıracak ve cezanın infazına devam edilecek.

Erteleme dönemi yeni bir terör suçu işlenmeden tamamlanırsa ilgili ceza infaz edilmiş kabul edilecek.

İnfaz erteleme kararlarının takibi Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerçekleştirilecek.

İnfazın ertelenmesi, daha önce hükmedilmiş müsadere kararlarının uygulanmasını durdurmayacak. Erteleme süresi boyunca ceza zamanaşımı da işlemeyecek.

7. MADDE: SÜRECİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDAKİ KURUL İZLEYECEK

Kanunun uygulanmasını takip etmek ve kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla özel bir kurul oluşturulacak.

Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.

Kurul, ihtiyaç duyulması halinde alt komisyonlar oluşturabilecek. Bakanlıklar, kamu kurumları ve diğer kuruluşlardan temsilciler ile gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilebilecek.

Kurulun görevleri arasında sürecin örgüt açısından geldiği aşamayı takip etmek, örgütün tamamen tasfiyesine ilişkin gelişmeleri değerlendirmek, gözlem raporlarını incelemek ve gerekli görüldüğünde adli, idari veya yasal düzenlemeler talep etmek bulunuyor.

Erteleme kararları da belirli aralıklarla Kurul tarafından değerlendirilecek.

Gerekli koşulların oluşması halinde soruşturma ve kovuşturmalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının kaldırılması için ilgili sulh ceza hâkimliğine veya mahkemeye başvurulabilecek.

Mahkûmiyet nedeniyle oluşan hak yoksunluklarının kaldırılması konusunda ise infaz hâkimliğine talepte bulunulabilecek.

5 yıllık erteleme kararlarında en az 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararlarında ise en az 3 yıl geçmiş olması şartı aranacak.

Nihai karar ilgili yargı mercii tarafından verilecek ve verilen kararlara karşı itiraz yolu açık olacak.

TBMM Başkanlığı bünyesinde ayrıca kanunun uygulanmasını takip etmek amacıyla bir İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon gelişmeleri izleyecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunabilecek.

Kurulun sekretarya işlemleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek.