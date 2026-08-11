TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI TBMM'DEN GEÇTİ! Terörsüz Türkiye Yasası nedir, içeriği neler? İşte 12 maddelik yasanın detayları...
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamanın ardından kabul edilerek yasalaştı. Toplam 12 maddeden oluşan düzenlemede infazın ertelenmesi, soruşturma ve kovuşturmaların belirli şartlarda bekletilmesi, başvurular için 6 aylık süre tanınması, kasten öldürme suçunun kapsam dışında bırakılması ve İzleme Komisyonu oluşturulması gibi başlıklar yer alıyor. Peki, Terörsüz Türkiye Yasası nedir, kimleri kapsıyor ve düzenlemede hangi hükümler bulunuyor? İşte 12 maddelik yasanın öne çıkan ayrıntıları...
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 12 maddelik düzenleme, bazı soruşturma ve kovuşturmaların ertelenmesi, kesinleşmiş cezaların infazına ilişkin özel hükümler, 6 aylık başvuru süresi, belirli suçların kapsam dışında tutulması ve süreci takip edecek yeni yapıların oluşturulması gibi önemli başlıklar içeriyor. Peki, Terörsüz Türkiye Yasası neyi düzenliyor, kimleri kapsıyor ve hangi şartlarla uygulanacak? İşte yeni yasanın öne çıkan maddeleri ve merak edilen ayrıntılar...
TERÖRSÜZ TÜRKİYE KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI!
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurul'daki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, açık oylama sonuçlarına göre 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser", 2 "mükerrer" oyla kabul edildi.
Kanun'la, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor.
Düzenleme, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsayacak.
ÇERÇEVE YASA HANGİ SUÇLARI KAPSIYOR?
Kanunun kapsamına PKK/KCK terör örgütünün kurulması veya yönetilmesi, örgüt üyeliği, örgüte bilerek ve isteyerek yardım edilmesi, örgüt propagandası yapılması ve örgütsel faaliyetler çerçevesinde işlenen suçlar giriyor.
Ayrıca örgüt lehine gerçekleştirilen ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilen suçlar da düzenleme içinde yer alıyor.
Kanunun uygulama alanı ise yalnızca PKK/KCK’nın faaliyetleriyle bağlantılı ve metinde açıkça belirtilen suçlarla sınırlandırılıyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASI MADDELERİ NELER?
1. MADDE: AMAÇ VE KAPSAM
Kanunun ilk maddesinde düzenlemenin hangi şartlarda ve hangi suçlar bakımından uygulanacağı belirleniyor.
Buna göre PKK/KCK ile bağlantılı yapıların fiili varlığının sona erdiğinin ve silahların teslim edildiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesinin ardından soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkûmiyetlerin infazının ertelenmesine yönelik hükümler devreye girecek.
Düzenlemenin kapsadığı suçların çerçevesi de aynı maddede çiziliyor.
2. MADDE: TEMEL KAVRAMLAR TANIMLANIYOR
İkinci maddede kanun metninde geçen temel ifadelerin hangi anlamda kullanılacağı açıklanıyor.
Buna göre “örgüt” kavramı PKK/KCK terör örgütü ile buna bağlı yapılanmaları ifade ederken, “Kurul” ifadesi kanunun 7’nci maddesi kapsamında oluşturulacak yapıyı tanımlıyor.
3. MADDE: SORUŞTURMA VE DAVALAR ERTELENEBİLECEK
Kanunun en dikkat çeken hükümlerinden biri üçüncü maddede yer alıyor. MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından kapsama giren bazı soruşturma ve kovuşturmalarda erteleme uygulanabilecek.
Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası öngören suçlara ilişkin soruşturma ve davalar 5 yıl süreyle ertelenebilecek.
Üst sınırı 15 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarla müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngören suçlarda ise erteleme süresi 10 yıl olacak.
Bununla birlikte örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar bu uygulamanın dışında bırakılıyor.
Erteleme süresi boyunca dava zamanaşımı işlemeyecek. Dosyalar ile suçun ispatında kullanılabilecek deliller korunmaya devam edecek.
Müsadereye tabi eşya ve malvarlığı değerleri hakkında ise erteleme kararıyla birlikte tasfiye hükmü verilecek ve söz konusu değerler Hazine’ye aktarılacak.
Cumhuriyet savcısının verdiği erteleme kararına karşı, kanun yoluna başvurma hakkına sahip kişiler iki hafta içerisinde sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilecek. Mahkemenin kovuşturma aşamasında verdiği erteleme kararları için de aynı süre geçerli olacak.
MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce işlenen ancak kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak daha sonra başlatılacak yeni soruşturmalar ise Kurulun iznine bağlı olacak.
4. MADDE: TUTUKLAMA VE ADLİ KONTROL YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
Kanun kapsamındaki suçlar nedeniyle uygulanmış tutuklama ve adli kontrol tedbirleri, soruşturma ve kovuşturmanın ertelenmesi şartlarının oluşması halinde yeniden ele alınabilecek.
Dosyanın bulunduğu aşamaya göre yetkili hâkim veya mahkeme ile bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtayın ilgili ceza dairesi bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verebilecek.
İstinaf veya temyiz incelemesinde bulunan dosyalarda da bozma kararı verilerek yeniden değerlendirme yapılmasının önü açılacak.
Ancak bu hükümlerin uygulanabilmesi için MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanması ve ardından 6 aylık süre içinde yazılı başvuruda bulunulması gerekecek.
Beraat veya zamanaşımı nedeniyle verilen düşme kararları gibi sanık lehine sonuç doğuran dosyalar ise esastan incelenerek karara bağlanabilecek.
5. MADDE: YENİ TERÖR SUÇUNDA ERTELEME SONA ERECEK
Kanun kapsamında verilen erteleme kararları özel bir kayıt sisteminde tutulacak.
Bu bilgilere yalnızca devam eden bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim ya da mahkeme talebiyle erişilebilecek.
Erteleme süresinde yeni bir terör suçu işlenmesi durumunda mevcut erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma veya kovuşturmaya kaldığı yerden devam edilecek.
Yeni suç nedeniyle mahkûmiyet kararı verilirse bu cezaya erteleme uygulanmayacak ve mahkûmiyet bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.
Buna karşılık erteleme süresi boyunca yeni bir terör suçu işlenmezse soruşturma aşamasındaki dosyalarda kovuşturmaya yer olmadığına, dava aşamasındaki dosyalarda ise davanın düşmesine karar verilebilecek.
6. MADDE: KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARINDA İNFAZ ERTELENEBİLECEK
Kanunda kesinleşmiş hapis cezalarının infazına ilişkin özel hükümler de bulunuyor.
Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm edilen kişilerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle ertelenebilecek.
Toplam cezası 15 yılın üzerinde olanlar ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen kişiler açısından ise erteleme süresi 10 yıl olarak uygulanabilecek.
İnfazın ertelenmesine ilişkin kararları infaz hâkimlikleri verecek.
Örgüt faaliyetleri kapsamında kasten öldürme suçundan mahkûm edilenler bu düzenlemeden yararlanamayacak. Ayrıca örgüt faaliyetleri kapsamında 1 Haziran 2005’ten önce işlenen suçlardan müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler de kapsam dışında kalacak.
İnfazı ertelenen kişinin bu süre içinde yeni bir terör suçu işlemesi halinde infaz hâkimi erteleme kararını kaldıracak ve cezanın infazına devam edilecek.
Erteleme dönemi yeni bir terör suçu işlenmeden tamamlanırsa ilgili ceza infaz edilmiş kabul edilecek.
İnfaz erteleme kararlarının takibi Cumhuriyet başsavcılıklarınca gerçekleştirilecek.
İnfazın ertelenmesi, daha önce hükmedilmiş müsadere kararlarının uygulanmasını durdurmayacak. Erteleme süresi boyunca ceza zamanaşımı da işlemeyecek.
7. MADDE: SÜRECİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI BAŞKANLIĞINDAKİ KURUL İZLEYECEK
Kanunun uygulanmasını takip etmek ve kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla özel bir kurul oluşturulacak.
Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.
Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.
Kurul, ihtiyaç duyulması halinde alt komisyonlar oluşturabilecek. Bakanlıklar, kamu kurumları ve diğer kuruluşlardan temsilciler ile gerekli görülen kişiler de toplantılara davet edilebilecek.
Kurulun görevleri arasında sürecin örgüt açısından geldiği aşamayı takip etmek, örgütün tamamen tasfiyesine ilişkin gelişmeleri değerlendirmek, gözlem raporlarını incelemek ve gerekli görüldüğünde adli, idari veya yasal düzenlemeler talep etmek bulunuyor.
Erteleme kararları da belirli aralıklarla Kurul tarafından değerlendirilecek.
Gerekli koşulların oluşması halinde soruşturma ve kovuşturmalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının kaldırılması için ilgili sulh ceza hâkimliğine veya mahkemeye başvurulabilecek.
Mahkûmiyet nedeniyle oluşan hak yoksunluklarının kaldırılması konusunda ise infaz hâkimliğine talepte bulunulabilecek.
5 yıllık erteleme kararlarında en az 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararlarında ise en az 3 yıl geçmiş olması şartı aranacak.
Nihai karar ilgili yargı mercii tarafından verilecek ve verilen kararlara karşı itiraz yolu açık olacak.
TBMM Başkanlığı bünyesinde ayrıca kanunun uygulanmasını takip etmek amacıyla bir İzleme Komisyonu kurulacak. Komisyon gelişmeleri izleyecek ve gerekli gördüğü konularda tavsiyelerde bulunabilecek.
Kurulun sekretarya işlemleri Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek.
8. MADDE: TESLİM EDİLEN SİLAH VE MÜHİMMAT KAYDA ALINACAK
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak.
Bu işlemlerin hangi usul ve esaslara göre yapılacağı, güvenlik kurumlarının görüşleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek.
9. MADDE: BAŞVURULAR İÇİN 6 AYLIK SÜRE TANINACAK
Kanundan yararlanmak isteyen kişiler için 6 aylık başvuru süresi öngörülüyor.
Bu süre, kanunun TBMM’de kabul edildiği tarihten değil, ilgili MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak.
Başvurular, kişilerin bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına ya da Kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak yapılabilecek.
10. MADDE: GÖREV ALANLARA HUKUKİ GÜVENCE SAĞLANACAK
Kanunun uygulanması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına verilen görevlerin gecikmeden yerine getirilmesi öngörülüyor.
Ayrıca kanunun amaçları doğrultusunda görev üstlenen kişilerin, bu görevleri nedeniyle hukuki, idari veya cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınıyor.
Düzenlemenin gerekçesinde bu hükümle, başta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri olmak üzere süreç kapsamında görev yapan kişilere yasal güvence sağlanmasının amaçlandığı belirtiliyor.
11. MADDE: KANUN YAYIMLANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Kanunun 11’inci maddesi yürürlük tarihini düzenliyor.
Buna göre yasa, Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.
12. MADDE: KANUNU CUMHURBAŞKANI YÜRÜTECEK
Son maddede ise yürütmeye ilişkin hüküm yer alıyor.
Kanunun uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kanun, PKK/KCK ve bağlantılı yapılanmaların faaliyetleriyle ilişkili olarak düzenlemede açıkça sayılan suçlar bakımından uygulanabilecek.
Ancak düzenleme kapsamındaki kişiler hükümlerden otomatik olarak yararlanamayacak.
Örgüt faaliyetleri kapsamında kasten öldürme suçundan mahkûm edilen kişiler infaz ertelemesinin dışında tutulacak.
Aynı şekilde 1 Haziran 2005’ten önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilenler de düzenlemenin ilgili hükümlerinden yararlanamayacak.
Kanundan faydalanmak isteyen kişilerin ayrıca MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından başlayacak 6 aylık süre içinde yazılı başvuru yapması gerekecek.