Tıp 2026 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı mı? Üniversitelere göre Tıp taban puanları

Bu süreçle birlikte üniversitelerin Tıp Fakültelerine ait oluşan en düşük yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve doluluk oranları da netlik kazanacak. Adaylar tercih döneminde ise geçtiğimiz yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alarak tercih listelerini oluşturabilecek.