Tıp 2026 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı mı? Üniversitelere göre Tıp taban puanları
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu ile, gözler en çok ilgi gören bölümlerden biri olan Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamalarına çevrildi. Sayısal puan türünden tercih yapacak binlerce aday, ÖSYM'nin önceki yıl yerleştirme verilerini inceleyerek hangi üniversitenin kaç puan ve kaçıncı başarı sıralamasıyla öğrenci kabul ettiğini araştırıyor. 2026 tercih döneminde yol gösterici olacak Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri, adayların tercih listelerini oluştururken en önemli kriterler arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Üniversite tercih süreciyle birlikte 2026 Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması araştırmaları hız kazanıyor. Doktor olma hedefiyle tercih yapacak adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerinin geçen yıl oluşan taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan verilerini karşılaştırarak tercihlerini şekillendiriyor. ÖSYM'nin yayımladığı son yerleştirme istatistikleri doğrultusunda hazırlanan Tıp Fakültesi taban puanları tablosu, 2026 YKS tercih döneminde adaylara önemli bir referans sunuyor. İşte bilgiler...
TIP TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
2026 yılına ait Tıp Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz kesinleşmedi. Söz konusu veriler, ÖSYM tarafından yürütülen YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ve yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yayımlandı.
Bu süreçle birlikte üniversitelerin Tıp Fakültelerine ait oluşan en düşük yerleştirme puanları, başarı sıralamaları ve doluluk oranları da netlik kazanacak. Adaylar tercih döneminde ise geçtiğimiz yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alarak tercih listelerini oluşturabilecek.