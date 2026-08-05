Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Türkiye’de bir ilk! TOKİ’den 15 bin kiralık konut projesi hayata geçiyor

        Türkiye’de bir ilk! TOKİ’den 15 bin kiralık konut projesi hayata geçiyor

        TOKİ 15 bin kiralık konut başvuru tarihleri ve başvuru şartları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da 15 bin ucuz kiralık konutun 2026 yılı Eylül ayından itibaren hak sahipleriyle buluşturulması planlanıyor. İşte, TOKİ kiralık sosyal konut modeli hakkında tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 11:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirmeye hazırlanan TOKİ kiralık konut projesi kapsamında 15 bin kiralık ucuz konut hak sahipleriyle buluşturulacak. Barınma krizine karşı dar gelirli vatandaşları desteklemeyi amaçlayan TOKİ kiralık sosyal konut model ile fahiş kira artışlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Eylül ayı itibariyle başvuruları toplanacak olan TOKİ 15 bin kiralık konut projesinin kuraları noter huzurunda çekilecek. İşte, 2026 İstanbul’da uygun fiyatlı kiralık konut projesi başvuru şartları…

        2

        İSTANBUL’DA UCUZ KİRALIK KONUT PORJESİ HAYATA GEÇİYOR

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut modelinin detaylarını duyurdu. İstanbul’da uygulanacak olan barınma desteği projesi kapsamında ilk etapta 15 bin konut tahsis edilecek.

        3

        15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Doğrudan devlet güvencesi ile uygun fiyatla kiraya verilecek olan ucuz konutlar için Eylül 2026 tarihinde talep toplama süreci başlayacak. TOKİ 15 bin kiralık konut projesi başvurularının ardından hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile belirlenecek. 15 bin kiralık ucuz konut başvuru tarihlerinin ve şartlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.

        4

        TOKİ UYGUN FİYATLI KONUT PROJESİ ŞARTLARI NELER?

        Toplu Konut İdaresi tarafından hayata geçirilecek olan TOKİ ucuz kiralık konut kampanyası şartlarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Kontenjan oranları ve gelir kriterlerinin göz önünde bulundurulması beklenilen TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde kuralar noter huzurunda çekilecek. Piyasa rayiçlerinin altında kiraya verilmesi planlanan projede hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

        5

        ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

        TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubunda bulunanlar, sosyal yardım alan vatandaşlara özel kontenjan ayrılması bekleniyor. Memur, emekli, engelli vatandaşların yanı sıra kentsel dönüşüme giren ya da girmek isteyenlere de özel kontenjan ayrılması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken zincirleme kazaya neden oldu; o anlar kamerada

        ERZURUM'da hafif ticari aracın sürücüsü, kaçırdığı sapağa dönmeye çalışırken 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Mohamed Salah çılgınlığı!
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Genç kadın vahşet kurbanı! Şüpheli, eski sevgilisine de saldırmış!
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Adını tarihten alan dijital tehlike
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında rastlandı
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanı keşfedildi
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        34 yıl sonra gelen mutluluk! İkiz kızlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ettiler
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!