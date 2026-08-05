15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Doğrudan devlet güvencesi ile uygun fiyatla kiraya verilecek olan ucuz konutlar için Eylül 2026 tarihinde talep toplama süreci başlayacak. TOKİ 15 bin kiralık konut projesi başvurularının ardından hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile belirlenecek. 15 bin kiralık ucuz konut başvuru tarihlerinin ve şartlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.