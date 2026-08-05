Türkiye’de bir ilk! TOKİ’den 15 bin kiralık konut projesi hayata geçiyor
TOKİ 15 bin kiralık konut başvuru tarihleri ve başvuru şartları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği açıklamanın ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul'da 15 bin ucuz kiralık konutun 2026 yılı Eylül ayından itibaren hak sahipleriyle buluşturulması planlanıyor. İşte, TOKİ kiralık sosyal konut modeli hakkında tüm merak edilenler…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirmeye hazırlanan TOKİ kiralık konut projesi kapsamında 15 bin kiralık ucuz konut hak sahipleriyle buluşturulacak. Barınma krizine karşı dar gelirli vatandaşları desteklemeyi amaçlayan TOKİ kiralık sosyal konut model ile fahiş kira artışlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Eylül ayı itibariyle başvuruları toplanacak olan TOKİ 15 bin kiralık konut projesinin kuraları noter huzurunda çekilecek. İşte, 2026 İstanbul’da uygun fiyatlı kiralık konut projesi başvuru şartları…
İSTANBUL’DA UCUZ KİRALIK KONUT PORJESİ HAYATA GEÇİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut modelinin detaylarını duyurdu. İstanbul’da uygulanacak olan barınma desteği projesi kapsamında ilk etapta 15 bin konut tahsis edilecek.
15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Doğrudan devlet güvencesi ile uygun fiyatla kiraya verilecek olan ucuz konutlar için Eylül 2026 tarihinde talep toplama süreci başlayacak. TOKİ 15 bin kiralık konut projesi başvurularının ardından hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile belirlenecek. 15 bin kiralık ucuz konut başvuru tarihlerinin ve şartlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
TOKİ UYGUN FİYATLI KONUT PROJESİ ŞARTLARI NELER?
Toplu Konut İdaresi tarafından hayata geçirilecek olan TOKİ ucuz kiralık konut kampanyası şartlarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Kontenjan oranları ve gelir kriterlerinin göz önünde bulundurulması beklenilen TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesinde kuralar noter huzurunda çekilecek. Piyasa rayiçlerinin altında kiraya verilmesi planlanan projede hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.
ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubunda bulunanlar, sosyal yardım alan vatandaşlara özel kontenjan ayrılması bekleniyor. Memur, emekli, engelli vatandaşların yanı sıra kentsel dönüşüme giren ya da girmek isteyenlere de özel kontenjan ayrılması bekleniyor.