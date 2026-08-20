Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için geri sayım devam ediyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanacak mücadelede avantajlı bir sonuç alarak rövanş öncesinde elini güçlendirmek istiyor. Macaristan temsilcisi Ferencvaros ise deplasmanda alacağı sonuçla eşleşmenin ikinci maçı öncesinde avantaj sağlamanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu belli olurken maçın şifresiz yayınlanacak olması da taraftarların ilgisini artırdı. Peki Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Trabzonspor-Ferencvaros maçı canlı yayın, maçı izle, başlama saati ve muhtemel 11 bilgileri...