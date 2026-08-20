Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bordo-mavililer, play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında önemli bir sınav verecek olan Trabzonspor'da tüm gözler bu karşılaşmaya çevrildi. Taraftarlar ise Trabzonspor-Ferencvaros maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor-Ferencvaros maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 00:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor alarak Avrupa Ligi lig aşamasına kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi play-off turu Trabzonspor-Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri...

        2

        TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. PAPARA Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        3

        TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından ücretsiz olarak takip edebilecek.

        4

        TRABZONSPOR-FERENCVAROS EŞLEŞMESİNDE RÖVANŞ NE ZAMAN?

        Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki play-off turu rövanş maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. İkinci karşılaşmanın başlama saati 21.30 olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trabzonspor
        #Avrupa Ligi
        #futbol
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Bina operatörün üzerine devrildi
        Bina operatörün üzerine devrildi
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        "İran'la bir noktada müzakereler başlayabilir"
        Borç meselesi katliama dönüştü
        Borç meselesi katliama dönüştü
        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!
        G.Saray'dan Demirovic'e resmi teklif!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor