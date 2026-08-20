Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bordo-mavililer, play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında önemli bir sınav verecek olan Trabzonspor'da tüm gözler bu karşılaşmaya çevrildi. Taraftarlar ise Trabzonspor-Ferencvaros maçının tarihi, başlama saati ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor-Ferencvaros maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'u ağırlıyor. Bordo-mavililer, taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta avantajlı bir skor alarak Avrupa Ligi lig aşamasına kalma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi play-off turu Trabzonspor-Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri...
TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. PAPARA Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Ferencvaros karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından ücretsiz olarak takip edebilecek.