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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor-Ferencvaros maçı izle bilgisi: Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor-Ferencvaros maçı izle bilgisi: Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u sahasında ağırlıyor. Avrupa arenasında yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, ilk karşılaşmada taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşma öncesinde Trabzonspor-Ferencvaros maçının başlama saatini, canlı yayın bilgisini ve sahaya çıkması beklenen kadroları araştırıyor. Özellikle Trabzonspor-Ferencvaros maçı canlı izle ve Trabzonspor-Ferencvaros maçı izle aramaları yoğunluk kazanmış durumda. Peki Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor-Ferencvaros maçı canlı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 19:25 Güncelleme:
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        Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı için geri sayım devam ediyor. Bordo-mavililer, Papara Park'ta oynanacak mücadelede avantajlı bir sonuç alarak rövanş öncesinde elini güçlendirmek istiyor. Macaristan temsilcisi Ferencvaros ise deplasmanda alacağı sonuçla eşleşmenin ikinci maçı öncesinde avantaj sağlamanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu belli olurken maçın şifresiz yayınlanacak olması da taraftarların ilgisini artırdı. Peki Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Trabzonspor maçı şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Trabzonspor-Ferencvaros maçı canlı yayın, maçı izle, başlama saati ve muhtemel 11 bilgileri...

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        TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor - Ferencvaros maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. PAPARA Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        3

        TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor-Ferencvaros maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI İZLE

        Trabzonspor-Ferencvaros maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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        TRABZONSPOR-FERENCVAROS EŞLEŞMESİNDE RÖVANŞ NE ZAMAN?

        Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki play-off turu rövanş maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. İkinci karşılaşmanın başlama saati 21.30 olacak.

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        11'LER BELLİ OLDU!

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih, Bouchouari, Salah, Saviolo, Umut Nayir, Paul Onuachu.

        Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph.

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        #futbol
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