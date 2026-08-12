TRENDYOL SÜPER LİG 69. SEZON BAŞLIYOR! Süper Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü...

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu. Sezon, Galatasaray ile Çorum FK arasındaki mücadeleyle açılacak; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da ilk hafta maçlarıyla sahaya çıkacak. Peki Süper Lig 2026-2027 sezonu ne zaman başlayacak, ilk hafta maç programı nasıl şekillendi ve sezonun derbi karşılaşmaları hangi tarihlerde oynanacak? İşte yeni sezona ilişkin fikstür detayları…