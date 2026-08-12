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        Haberler Bilgi TRENDYOL SÜPER LİG 69. SEZON BAŞLIYOR! Süper Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü...

        TRENDYOL SÜPER LİG 69. SEZON BAŞLIYOR! Süper Lig maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü...

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına kısa süre kala ilk hafta karşılaşmalarının programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı fikstüre göre sezonun açılış düdüğü Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyle çalacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da sahne alacağı ilk haftayla birlikte futbol heyecanı yeniden başlayacak. Peki Süper Lig 2026-2027 sezonu hangi tarihte start alacak, ilk hafta maçları hangi gün oynanacak ve sezonun derbileri ne zamana denk geliyor? İşte yeni sezonun açılış programı ve fikstüre ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:20 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programını duyurdu. Sezon, Galatasaray ile Çorum FK arasındaki mücadeleyle açılacak; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da ilk hafta maçlarıyla sahaya çıkacak. Peki Süper Lig 2026-2027 sezonu ne zaman başlayacak, ilk hafta maç programı nasıl şekillendi ve sezonun derbi karşılaşmaları hangi tarihlerde oynanacak? İşte yeni sezona ilişkin fikstür detayları…

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        TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak.

        Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta Çorum FK'yı konuk edecek.

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        TRENDYOL SÜPER LİG İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

        Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan ilk hafta maç programı şu şekilde:

        14 Ağustos Cuma

        21.30: Galatasaray - Çorum FK (RAMS Park)

        15 Ağustos Cumartesi

        19.00: Konyaspor - Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)

        19.00: Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

        21.30: Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor (Gaziantep Stadı)

        21.30: Gençlerbirliği - Fenerbahçe (Eryaman Stadı)

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        16 Ağustos Pazar

        19.00: İstanbul Başakşehir - Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim Stadı)

        21.30: Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (Stadyum daha sonra açıklanacak)

        21.30: Beşiktaş - Eyüpspor (Beşiktaş Park)

        17 Ağustos Pazartesi

        21.30: Samsunspor - Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı)

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        DERBİ MAÇLARI HANGİ HAFTALARDA OYNANACAK?

        4. Hafta | Fenerbahçe - Beşiktaş

        6. Hafta | Trabzonspor - Galatasaray

        8. Hafta | Trabzonspor - Beşiktaş

        9. Hafta | Galatasaray - Fenerbahçe

        13. Hafta | Beşiktaş - Galatasaray

        15. Hafta | Fenerbahçe - Trabzonspor

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