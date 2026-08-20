TS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI | Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak için Ferencvaros karşısına çıkıyor. Bordo-mavililer, Papara Park’ta oynanacak ilk mücadelede avantajlı bir skor elde ederek Macaristan’daki rövanşa daha rahat gitmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise maçın oynanacağı tarih, başlama saati, yayıncı kuruluş ve teknik ekiplerin tercih etmesi beklenen ilk 11’ler bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi’ndeki kritik randevuya ilişkin ayrıntılar...