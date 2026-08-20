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        Haberler Bilgi TS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI | Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        TS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI | Trabzonspor-Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahneye çıkan Trabzonspor, ilk karşılaşmada Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ediyor. Rövanş öncesinde skor avantajını elde etmek isteyen bordo-mavili ekip, taraftarı önünde kazanarak tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Kritik mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayınlanacağı kanal ve iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadele öncesi merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        1

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak için Ferencvaros karşısına çıkıyor. Bordo-mavililer, Papara Park’ta oynanacak ilk mücadelede avantajlı bir skor elde ederek Macaristan’daki rövanşa daha rahat gitmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde ise maçın oynanacağı tarih, başlama saati, yayıncı kuruluş ve teknik ekiplerin tercih etmesi beklenen ilk 11’ler bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Avrupa Ligi’ndeki kritik randevuya ilişkin ayrıntılar...

        2

        TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u sahasında konuk edecek.

        Papara Park’ta oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00’de çalacak. Kritik mücadelede Hırvat hakem Igor Pajac görev yapacak.

        3

        TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

        4

        MUHTEMEL 11’LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchaouari, Malinovskyi, Aral, Salah, Saviolo, Onuachu

        Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Kanichowsky, Zachariassen, Yusuf, Joseph

        5

        AVRUPA LİGİ’NDE 98. RANDEVU

        Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında toplam 98. kez sahne alacak.

        Avrupa’nın iki numaralı kupasındaki ilk deneyimini 1982-1983 sezonunda Almanya temsilcisi Kaiserslautern karşısında yaşayan bordo-mavililer, geride kalan 97 mücadelede 38 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi bu süreçte 22 kez sahadan beraberlikle ayrılırken, 37 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.

        Trabzonspor, söz konusu 97 maçta rakip ağlara 130 gol gönderirken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

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