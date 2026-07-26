Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda, kaç kere altın madalya kazandı?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk seti rakibine bırakmasına rağmen oyunun kontrolünü ele geçiren A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında ikinci basamakta bulunan Brezilya’yı 3-1 yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu büyük başarının ardından ay-yıldızlı ekibin VNL organizasyonundaki toplam şampiyonluk sayısı ve daha önce kupaya uzandığı sezonlar gündeme geldi. Peki Türkiye, FIVB Milletler Ligi’nde kaç kez zirveye çıktı, Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyonluk yaşadı? İşte milli takımın turnuvadaki başarıları ve madalya geçmişi…