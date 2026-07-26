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        Haberler Bilgi Spor Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda, kaç kere altın madalya kazandı?

        Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda, kaç kere altın madalya kazandı?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde dünya sıralamasının ikinci basamağındaki Brezilya karşısında tarihi bir zafere imza attı. İlk seti kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmayan Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Şampiyonluğun ardından Türkiye'nin VNL tarihindeki toplam kupa sayısı ve daha önce zirveye çıktığı yıllar yeniden merak konusu haline geldi. Peki Filenin Sultanları kaç kez VNL şampiyonu oldu, kupayı hangi yıllarda kazandı? İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi'ndeki dereceleri ve şampiyonluk geçmişi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 17:42 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk seti rakibine bırakmasına rağmen oyunun kontrolünü ele geçiren A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasında ikinci basamakta bulunan Brezilya’yı 3-1 yenerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu büyük başarının ardından ay-yıldızlı ekibin VNL organizasyonundaki toplam şampiyonluk sayısı ve daha önce kupaya uzandığı sezonlar gündeme geldi. Peki Türkiye, FIVB Milletler Ligi’nde kaç kez zirveye çıktı, Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyonluk yaşadı? İşte milli takımın turnuvadaki başarıları ve madalya geçmişi…

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        FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ'NDE ŞAMPİYON!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final maçında dünya 2 numaralı Brezilya'yı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

        Filenin Sultanları, 2023'ün ardından bu turnuvada 2. kez altın madalya kazandı.

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        FİLENİN SULTANLARI’NIN 2018-2026 VNL DERECELERİ

        2018: 2’nci — Gümüş madalya

        2019: 4’üncü

        2020: Turnuva pandemi nedeniyle düzenlenmedi.

        2021: 3’üncü — Bronz madalya

        2022: 4’üncü

        2023: 1’inci — Şampiyon

        2024: 6’ncı

        2025: 6’ncı

        2026: 1’inci — Şampiyon

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        A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 1 kez şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip, 2023 yılında finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası şampiyonluğu henüz bulunmuyor. Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası’nda finale yükselerek tarihindeki en iyi dereceyi elde etti ancak İtalya’ya 3-2 mağlup olup gümüş madalya kazandı.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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