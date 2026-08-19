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        Haberler Bilgi TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCULARI: Tuzlu Kahve dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tuzlu Kahve dizisi yayın tarihi belli oldu mu?

        TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCULARI: Tuzlu Kahve dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tuzlu Kahve dizisi yayın tarihi belli oldu mu?

        Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı yapımlar arasında bulunan Tuzlu Kahve, yayınlanan ilk tanıtımıyla merak uyandırdı. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'u başrollerde buluşturan romantik aile komedisi, eğlenceli anlatımı ve aile ilişkilerini merkeze alan hikâyesiyle ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Tanıtımın ardından dizinin yayın günü kadar konusu ve kadrosundaki isimler de araştırılmaya başlandı. Peki, Tuzlu Kahve ne zaman ekrana gelecek, dizinin hikayesi ne anlatıyor ve oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? İşte yeni yapımla ilgili öne çıkan ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 17:45 Güncelleme:
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        Yeni sezon yapımlarından Tuzlu Kahve, ilk tanıtımının ekrana gelmesiyle birlikte izleyicilerin radarına girdi. Eda Ece ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaşacağı dizi, romantik komedi unsurlarını aile ilişkileri etrafında şekillenen bir hikayeyle buluşturuyor. İlk görüntülerin ardından yapımın ne zaman başlayacağı, hangi konuyu işleyeceği ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Tuzlu Kahve hangi tarihte izleyici karşısına çıkacak, dizinin konusu ne ve kadrosunda hangi oyuncular bulunuyor? İşte Star TV'nin yeni dizisi hakkında merak edilenler...

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        TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Tuzlu Kahve, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini ekrana taşıyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

        Sadece iki gencin değil; ailelerin, geleneklerin ve farklı kuşakların çatışmasını odağına alan dizi, izleyiciye romantik komedi ile aile dramasının harmanlandığı sıcacık bir atmosfer vaat ediyor. Hem kahkaha attıracak hem de duygusal anlar yaşatacak olan Tuzlu Kahve, hayatın beklenmedik sürprizleriyle ekran başındakilerin içini ısıtmaya hazırlanıyor.

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        TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen'i bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiriyor.

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