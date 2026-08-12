TV'de ilk kez Show TV'de! Tehlikeli İhtiyar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Tehlikeli İhtiyar filmi, 12 Ağustos Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Filmin başrolünde usta oyuncu Christoph Waltz yer alırken Lucy Liu ve Cooper Hoffman da kadroda bulunuyor. Yapım, yaşlanan bir kiralık katilin yeniden göreve çağrılmasıyla başlayan sıra dışı hikayeyi konu ediyor. Danny Dolinski, uzun yıllar yaptığı işte en iyi olduğunu düşünürken bu kez kendisinden genç ve pervasız bir suikastçıyı eğitmesi isteniyor. Peki, Tehlikeli İhtiyar (Old Guy) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, 12 Ağustos Çarşamba günü Show TV'de yayınlanacak Tehlikeli İhtiyar filminin konusu ve oyuncuları...
Tehlikeli İhtiyar filmi, 12 Ağustos Çarşamba günü Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerini Christoph Waltz, Lucy Liu ve Cooper Hoffman'ın paylaştığı film, aksiyon, komedi ve suç türlerini bir araya getiriyor. Yapımda yaşlanan kiralık katil Danny Dolinski'nin yeniden göreve çağrılmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Danny'den bu kez genç ve yetenekli ancak pervasız bir suikastçı olan Wihlborg'u eğitmesi isteniyor. Peki, Tehlikeli İhtiyar filmi ne zaman çekildi, konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte, Tehlikeli İhtiyar filmi hakkında merak edilenler...
TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Tehlikeli İhtiyar, yaptığı işte kendisini en iyi olarak gören yaşlı kiralık katil Danny Dolinski'nin hikayesini konu ediyor. Kolundan sakatlanan Danny, uzun süre sonra şirketi tarafından yeniden göreve çağrılınca büyük bir heyecan yaşıyor. Ancak Danny'nin göreve çağrılmasının asıl nedeni bir suikast gerçekleştirmek değil, genç ve pervasız bir kiralık katil olan Wihlborg'u eğitmek oluyor.
Danny ve Wihlborg'dan rakip bir şirketi ortadan kaldırmaları isteniyor. İkili görevi yerine getirmek için birlikte hareket ederken kısa süre içerisinde işverenlerinin gerçek amacını öğreniyor. Bunun üzerine Danny, hayatta kalabilmek için genç suikastçı Wihlborg ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor.
TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tehlikeli İhtiyar oyuncuları:
Christoph Waltz
Lucy Liu
Cooper Hoffman
Karishma Navekar
Desmond Edwards
Ryan McParland
Ann Akinjirin
Charlie Hamblett
TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Tehlikeli İhtiyar filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Aksiyon, komedi ve suç türündeki yapımın süresi 1 saat 45 dakika.
TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Tehlikeli İhtiyar filmi, 12 Ağustos Çarşamba günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Televizyonda ilk kez Show TV'de izleyici karşısına çıkacak olan yapım, aksiyon ve komedi türündeki hikayesiyle ekran başındaki izleyicilere heyecanlı bir seyir sunacak.