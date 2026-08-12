TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tehlikeli İhtiyar, yaptığı işte kendisini en iyi olarak gören yaşlı kiralık katil Danny Dolinski'nin hikayesini konu ediyor. Kolundan sakatlanan Danny, uzun süre sonra şirketi tarafından yeniden göreve çağrılınca büyük bir heyecan yaşıyor. Ancak Danny'nin göreve çağrılmasının asıl nedeni bir suikast gerçekleştirmek değil, genç ve pervasız bir kiralık katil olan Wihlborg'u eğitmek oluyor.

Danny ve Wihlborg'dan rakip bir şirketi ortadan kaldırmaları isteniyor. İkili görevi yerine getirmek için birlikte hareket ederken kısa süre içerisinde işverenlerinin gerçek amacını öğreniyor. Bunun üzerine Danny, hayatta kalabilmek için genç suikastçı Wihlborg ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor.