Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV'de ilk kez Show TV'de! Tehlikeli İhtiyar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        TV'de ilk kez Show TV'de! Tehlikeli İhtiyar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Tehlikeli İhtiyar filmi, 12 Ağustos Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Filmin başrolünde usta oyuncu Christoph Waltz yer alırken Lucy Liu ve Cooper Hoffman da kadroda bulunuyor. Yapım, yaşlanan bir kiralık katilin yeniden göreve çağrılmasıyla başlayan sıra dışı hikayeyi konu ediyor. Danny Dolinski, uzun yıllar yaptığı işte en iyi olduğunu düşünürken bu kez kendisinden genç ve pervasız bir suikastçıyı eğitmesi isteniyor. Peki, Tehlikeli İhtiyar (Old Guy) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, 12 Ağustos Çarşamba günü Show TV'de yayınlanacak Tehlikeli İhtiyar filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Tehlikeli İhtiyar filmi, 12 Ağustos Çarşamba günü Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerini Christoph Waltz, Lucy Liu ve Cooper Hoffman'ın paylaştığı film, aksiyon, komedi ve suç türlerini bir araya getiriyor. Yapımda yaşlanan kiralık katil Danny Dolinski'nin yeniden göreve çağrılmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Danny'den bu kez genç ve yetenekli ancak pervasız bir suikastçı olan Wihlborg'u eğitmesi isteniyor. Peki, Tehlikeli İhtiyar filmi ne zaman çekildi, konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte, Tehlikeli İhtiyar filmi hakkında merak edilenler...

        2

        TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Tehlikeli İhtiyar, yaptığı işte kendisini en iyi olarak gören yaşlı kiralık katil Danny Dolinski'nin hikayesini konu ediyor. Kolundan sakatlanan Danny, uzun süre sonra şirketi tarafından yeniden göreve çağrılınca büyük bir heyecan yaşıyor. Ancak Danny'nin göreve çağrılmasının asıl nedeni bir suikast gerçekleştirmek değil, genç ve pervasız bir kiralık katil olan Wihlborg'u eğitmek oluyor.

        Danny ve Wihlborg'dan rakip bir şirketi ortadan kaldırmaları isteniyor. İkili görevi yerine getirmek için birlikte hareket ederken kısa süre içerisinde işverenlerinin gerçek amacını öğreniyor. Bunun üzerine Danny, hayatta kalabilmek için genç suikastçı Wihlborg ile işbirliği yapmak zorunda kalıyor.

        3

        TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Tehlikeli İhtiyar oyuncuları:

        Christoph Waltz

        Lucy Liu

        Cooper Hoffman

        Karishma Navekar

        Desmond Edwards

        Ryan McParland

        Ann Akinjirin

        Charlie Hamblett

        4

        TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Tehlikeli İhtiyar filminin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Aksiyon, komedi ve suç türündeki yapımın süresi 1 saat 45 dakika.

        TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

        Tehlikeli İhtiyar filmi, 12 Ağustos Çarşamba günü Show TV ekranlarında yayınlanacak. Televizyonda ilk kez Show TV'de izleyici karşısına çıkacak olan yapım, aksiyon ve komedi türündeki hikayesiyle ekran başındaki izleyicilere heyecanlı bir seyir sunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Makedonya'da toprağa verildi
        Makedonya'da toprağa verildi
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı