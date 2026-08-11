TV YAYIN AKIŞI 11 AĞUSTOS 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi...
11 Ağustos 2026 Salı günü televizyon kanallarında film, yarışma ve sevilen yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Akşam kuşağında Show TV'de Sağ Salim, NOW'da ise Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası ekranlara gelecek. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanırken, TRT 1'de Ördeklerin Göçü ve Önemsiz Biri filmleri seyirci karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 11 Ağustos 2026 Salı gününe ait kanal kanal TV yayın akışı...
Televizyon izleyicileri için 11 Ağustos 2026 Salı akşamı farklı türlerde birçok yapım ekrana gelecek. Ana kanalların prime time kuşağında yerli komedilerden animasyon filmlerine, yarışma programlarından nostaljik yapımlara kadar geniş bir içerik seçeneği bulunuyor. Show TV “Sağ Salim” filmiyle, NOW “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” ile izleyici karşısına çıkarken, TV8’de MasterChef Türkiye rekabeti devam edecek. TRT 1’de ise “Ördeklerin Göçü” ve “Önemsiz Biri” filmleri yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 11 Ağustos Salı gününün güncel TV yayın akışı ve akşam kuşağındaki yapımlar...
KANALLARIN 11 AĞUSTOS 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
15:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Sağ Salim
22:15 - Yok Artık
00:15 - Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Daha 17
23:15 - Kolej Rüyası: Lise Günlükleri
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 – İstiklal Marşı
05:15 - Hayallerinin Peşinde
06:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:00 - Kalk Gidelim
10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 - Seksenler
14:45 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Ördeklerin Göçü | Yabancı Sinema
21:45 - Önemsiz Biri | Yabancı Sinema
23:35 - Asırlık Gece
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile
09:30 – Çirkin
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Güzel Köylü
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Tolgshow Yıldızlar
00:15 - Doğanın Kanunu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kırgın Çiçekler
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 – atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Koruyucu / Yabancı Sinema
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 - Sen Çal Kapımı
16:30 - Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
22:30 - Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
00:45 - Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
11:00 - Gazete Magazin
13:00 - Doktor Aksoy
15:30 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - MasterChef Türkiye