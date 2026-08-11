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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 AĞUSTOS 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi...

        TV YAYIN AKIŞI 11 AĞUSTOS 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi...

        11 Ağustos 2026 Salı günü televizyon kanallarında film, yarışma ve sevilen yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Akşam kuşağında Show TV'de Sağ Salim, NOW'da ise Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası ekranlara gelecek. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanırken, TRT 1'de Ördeklerin Göçü ve Önemsiz Biri filmleri seyirci karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, saat kaçta başlayacak? İşte 11 Ağustos 2026 Salı gününe ait kanal kanal TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 12:35 Güncelleme:
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        1

        Televizyon izleyicileri için 11 Ağustos 2026 Salı akşamı farklı türlerde birçok yapım ekrana gelecek. Ana kanalların prime time kuşağında yerli komedilerden animasyon filmlerine, yarışma programlarından nostaljik yapımlara kadar geniş bir içerik seçeneği bulunuyor. Show TV “Sağ Salim” filmiyle, NOW “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” ile izleyici karşısına çıkarken, TV8’de MasterChef Türkiye rekabeti devam edecek. TRT 1’de ise “Ördeklerin Göçü” ve “Önemsiz Biri” filmleri yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 11 Ağustos Salı gününün güncel TV yayın akışı ve akşam kuşağındaki yapımlar...

        2

        KANALLARIN 11 AĞUSTOS 2026 SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        15:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Sağ Salim

        22:15 - Yok Artık

        00:15 - Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Daha 17

        23:15 - Kolej Rüyası: Lise Günlükleri

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:13 – İstiklal Marşı

        05:15 - Hayallerinin Peşinde

        06:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:00 - Kalk Gidelim

        10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 - Seksenler

        14:45 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Ördeklerin Göçü | Yabancı Sinema

        21:45 - Önemsiz Biri | Yabancı Sinema

        23:35 - Asırlık Gece

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İki Aile

        09:30 – Çirkin

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Güzel Köylü

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Tolgshow Yıldızlar

        00:15 - Doğanın Kanunu

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kırgın Çiçekler

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 - Altı Üstü İstanbul

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:40 - Koruyucu / Yabancı Sinema

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 - Sen Çal Kapımı

        16:30 - Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası

        22:30 - Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası

        00:45 - Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 - Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

        11:00 - Gazete Magazin

        13:00 - Doktor Aksoy

        15:30 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - MasterChef Türkiye

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