TV YAYIN AKIŞI 11 AĞUSTOS 2026: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi...

Televizyon izleyicileri için 11 Ağustos 2026 Salı akşamı farklı türlerde birçok yapım ekrana gelecek. Ana kanalların prime time kuşağında yerli komedilerden animasyon filmlerine, yarışma programlarından nostaljik yapımlara kadar geniş bir içerik seçeneği bulunuyor. Show TV “Sağ Salim” filmiyle, NOW “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” ile izleyici karşısına çıkarken, TV8’de MasterChef Türkiye rekabeti devam edecek. TRT 1’de ise “Ördeklerin Göçü” ve “Önemsiz Biri” filmleri yayınlanacak. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 11 Ağustos Salı gününün güncel TV yayın akışı ve akşam kuşağındaki yapımlar...