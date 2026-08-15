TV YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2026 | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akış listesi...
15 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranları farklı türlerde yapımlarla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Akşam kuşağında TRT 1'de Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmi ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Gün boyunca dizilerin tekrar bölümleri, sinema filmleri, eğlence programları ve ana haber bültenleri de yayın akışında yer alacak. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, hangi yapım saat kaçta başlayacak? İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı...
Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler için 15 Ağustos Cumartesi günü televizyon kanallarında hareketli bir yayın programı bulunuyor. Gün içinde dizi tekrarları, yarışmalar, sinema filmleri, eğlence programları ve haber bültenleri izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerinde TRT 1’de Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği yayınlanırken, TV8’de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı...
KANALLARIN 15 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Gırgıriye'de Cümbüş
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
16.00 Baba Bizi Eversene
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Uzak Şehir
15.30 Daha 17
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Zodyak Şövalyeleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.50 Doru Macera Ormanı | Türk Sineması
11.20 Kod Adı Kırlangıç
14.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15.45 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.25 Altı Üstü İstanbul
14.35 Cehennem Üçgeni / Yabancı Sinema
16.35 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw / Yabancı Sinema
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Barry Seal: Kaçakçı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
14.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
16.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19.00 Star Haber
20.00 Örümcek Adam Evden Uzakta
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Bursa Bülbülü
TV8 TV YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Şanslı Pasaport / Yeni Bölüm
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm