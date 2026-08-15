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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2026 | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akış listesi...

        TV YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2026 | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akış listesi...

        15 Ağustos Cumartesi günü televizyon ekranları farklı türlerde yapımlarla izleyicilere geniş bir seçenek sunuyor. Akşam kuşağında TRT 1'de Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filmi ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Gün boyunca dizilerin tekrar bölümleri, sinema filmleri, eğlence programları ve ana haber bültenleri de yayın akışında yer alacak. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var, hangi yapım saat kaçta başlayacak? İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 12:11 Güncelleme:
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        1

        Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler için 15 Ağustos Cumartesi günü televizyon kanallarında hareketli bir yayın programı bulunuyor. Gün içinde dizi tekrarları, yarışmalar, sinema filmleri, eğlence programları ve haber bültenleri izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerinde TRT 1’de Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği yayınlanırken, TV8’de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 15 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.00 Gırgıriye'de Cümbüş

        10.00 Cumartesi Sürprizi

        13.00 Muhtemel Aşk

        16.00 Baba Bizi Eversene

        18.25 Hafta Sonu Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Cumartesi

        13.00 Uzak Şehir

        15.30 Daha 17

        18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20.00 Zodyak Şövalyeleri

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        09.50 Doru Macera Ormanı | Türk Sineması

        11.20 Kod Adı Kırlangıç

        14.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        15.45 Taşacak Bu Deniz

        19.00 Ana Haber

        20.00 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Zembilli

        09.00 Aile Saadeti

        11.25 Altı Üstü İstanbul

        14.35 Cehennem Üçgeni / Yabancı Sinema

        16.35 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw / Yabancı Sinema

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Barry Seal: Kaçakçı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        09.30 Benim Tatlı Yalanım

        11.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        14.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        16.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        19.00 Star Haber

        20.00 Örümcek Adam Evden Uzakta

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.30 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Bursa Bülbülü

        8

        TV8 TV YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Şanslı Pasaport / Yeni Bölüm

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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