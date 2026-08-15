TV YAYIN AKIŞI 15 AĞUSTOS 2026 | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akış listesi...

Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler için 15 Ağustos Cumartesi günü televizyon kanallarında hareketli bir yayın programı bulunuyor. Gün içinde dizi tekrarları, yarışmalar, sinema filmleri, eğlence programları ve haber bültenleri izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerinde TRT 1’de Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği yayınlanırken, TV8’de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı...