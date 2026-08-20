TV YAYIN AKIŞI 20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE: Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışları ile bugün televizyonda neler var?
20 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve canlı spor yayınları izleyicilerle buluşacak. ATV'de Trabzonspor – Ferencvaros maçıyla Avrupa ligi play-off turu ilk maçı heyecanı yaşanırken, Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümü, TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ekranlara gelecek. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanalların gün boyunca yayımlayacağı programlar merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi dizi ve programlar ekrana gelecek? İşte 20 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi…
Bu akşam televizyon ekranlarında spor, yarışma, dizi ve film seçenekleri izleyicileri bekliyor. ATV’de Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanacak Avrupa kupası mücadelesi canlı yayınlanırken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Show TV’de ise Muhtemel Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek. İşte 20 Ağustos Perşembe gününe ait Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...
20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
15:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni bölüm)
00:15 - Ya Sonra
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Kuralsız Sokaklar
21:45 - Kim Bu Aile?
00:15 - Daha 17
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 - İstiklal Marşı
05:15 - Hayallerinin Peşinde
06:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:00 - Kalk Gidelim
10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 - Seksenler
14:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Creed: Efsanenin Doğuşu | Yabancı Sinema
22:30 - Deli Ve Dahi | Yabancı Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kırgın Çiçekleri
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Trabzonspor - Ferencvaros
22:15 - Altı Üstü İstanbul
01:20 - Beklenmedik İhanet / Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile
09:30 - Yüksek Sosyete
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 - Güzel Köylü
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:45 - Sevdiğim Sensin
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 - Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 - Ben Leman
16:30 - Karagül
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - Bizim Köylü
22:30 - Benden Bu Kadar
00:45 - Çifte Milyon
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
11:00 - Gazete Magazin
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
15:30 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm