TV YAYIN AKIŞI 20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE: Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışları ile bugün televizyonda neler var?

Bu akşam televizyon ekranlarında spor, yarışma, dizi ve film seçenekleri izleyicileri bekliyor. ATV’de Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanacak Avrupa kupası mücadelesi canlı yayınlanırken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Show TV’de ise Muhtemel Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek. İşte 20 Ağustos Perşembe gününe ait Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...