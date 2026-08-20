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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE: Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışları ile bugün televizyonda neler var?

        TV YAYIN AKIŞI 20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE: Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışları ile bugün televizyonda neler var?

        20 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve canlı spor yayınları izleyicilerle buluşacak. ATV'de Trabzonspor – Ferencvaros maçıyla Avrupa ligi play-off turu ilk maçı heyecanı yaşanırken, Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümü, TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ekranlara gelecek. Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanalların gün boyunca yayımlayacağı programlar merak ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi dizi ve programlar ekrana gelecek? İşte 20 Ağustos Perşembe TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:55 Güncelleme:
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        1

        Bu akşam televizyon ekranlarında spor, yarışma, dizi ve film seçenekleri izleyicileri bekliyor. ATV’de Trabzonspor ile Ferencvaros arasında oynanacak Avrupa kupası mücadelesi canlı yayınlanırken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Show TV’de ise Muhtemel Aşk’ın yeni bölümü ekrana gelecek. İşte 20 Ağustos Perşembe gününe ait Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 TV yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        20 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 - Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

        15:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18:25 - Show Ana Haber

        20:00 - Muhtemel Aşk (Yeni bölüm)

        00:15 - Ya Sonra

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Kuralsız Sokaklar

        21:45 - Kim Bu Aile?

        00:15 - Daha 17

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:13 - İstiklal Marşı

        05:15 - Hayallerinin Peşinde

        06:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:00 - Kalk Gidelim

        10:00 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 - Seksenler

        14:40 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Creed: Efsanenin Doğuşu | Yabancı Sinema

        22:30 - Deli Ve Dahi | Yabancı Sinema

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - Kırgın Çiçekleri

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - Altı Üstü İstanbul

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Trabzonspor - Ferencvaros

        22:15 - Altı Üstü İstanbul

        01:20 - Beklenmedik İhanet / Yabancı Sinema

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İki Aile

        09:30 - Yüksek Sosyete

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:15 - Güzel Köylü

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Hababam Sınıfı Uyanıyor

        22:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:45 - Sevdiğim Sensin

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:30 - Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 - Ben Leman

        16:30 - Karagül

        19:00 - NOW Ana Haber

        20:00 - Bizim Köylü

        22:30 - Benden Bu Kadar

        00:45 - Çifte Milyon

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 - Tuzak

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

        11:00 - Gazete Magazin

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        15:30 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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