UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026-2027 || Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi, TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler organizasyonu ayrıca UEFA’nın resmi internet sitesi ile UEFA TV üzerinden de eş zamanlı olarak izleyebilecek.