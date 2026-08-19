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        Haberler Bilgi UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026-2027 || Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026-2027 || Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması için geri sayım sürerken gözler kura çekimine çevrildi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin rakiplerinin belirleneceği kura organizasyonuna ilişkin tarih ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte 2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Avrupa futbolunun zirvesindeki organizasyonlardan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması öncesi kura heyecanı yaşanıyor. Takımların karşılaşacağı rakiplerin belirleneceği kura çekiminin tarihi ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Yeni sezonun yol haritasını şekillendirecek organizasyon öncesinde “Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları yanıt arıyor. İşte 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine dair öne çıkan bilgiler...

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        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Monako’da bulunan Grimaldi Forum’un ev sahipliği yapacağı kura organizasyonu, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

        Lig aşamasında yer alacak 36 takımın rakipleri kura sonucunda belirlenirken, karşılaşmaların programı da organizasyonun ardından şekillenecek.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

        Kura çekimi, TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverler organizasyonu ayrıca UEFA’nın resmi internet sitesi ile UEFA TV üzerinden de eş zamanlı olarak izleyebilecek.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        1. Hafta: 15 – 17 Eylül 2026

        2. Hafta: 29 – 30 Eylül 2026

        3. Hafta: 20 – 21 Ekim 2026

        4. Hafta: 3 – 4 Kasım 2026

        5. Hafta: 24 – 25 Kasım 2026

        6. Hafta: 8 – 9 Aralık 2026

        7. Hafta: 20 – 21 Ocak 2027

        8. Hafta (Son Hafta): 28 Ocak 2027

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        #UEFA
        #şampiyonlar ligi
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