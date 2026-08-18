Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metrosu ne zaman açılacak, nerelerden geçiyor? İşte Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metro durakları!

17,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA VE 14 İSTASYONLU OLACAK

Hat hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘’İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzey koridorunda planlanan hat, 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye’den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz’a kadar uzanacak hattımızla İstanbul’un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız.’’ ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, hattın Ümraniye İstasyonu’ndan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu Caddesi, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele duraklarını kapsayacağını belirtti.

Hattın Beykoz İskele’den sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme’ye ulaşacağını kaydeden Uraloğlu, böylece toplam 14 istasyonla hizmet verileceğini ifade etti.

Proje kapsamında 14 istasyonun yanı sıra bir yeraltı depo tesisi de inşa edileceğini belirten Uraloğlu, hattın güzergâh üzerindeki yerleşim alanlarının yanı sıra sağlık, eğitim ve idari merkezlere ulaşımı kolaylaştıracağını vurguladı.