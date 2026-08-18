Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metrosu ne zaman açılacak, nerelerden geçiyor? İşte Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metro durakları!
İstanbul'daki Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'nın yapımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Bakan Uraloğlu, İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzey koridorunda planlanan hattın 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacağını açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metrosu açılış tarihi ve güzergahı merak konusu oldu. Peki, Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metrosu ne zaman açılacak, nerelerden geçiyor, güzergahı nasıl? İşte Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metro durakları ve açılış tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar…
İstanbul’a 14 istasyonlu yeni metro hattı geliyor! Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Ümraniye’den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz’a ulaşacak metro hattının 17,49 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor. Peki Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metrosu ne zaman açılacak, güzergahı nasıl, hangi duraklar var? İşte Ümraniye, Kavacık ve Beykoz açılış tarihi ve metro durakları hakkında ayrıntılar…
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: İSTANBUL'A YENİ METRO HATTI GELİYOR!
İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerine yeni metro hattı geliyor. 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı sistem projelerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.
Karar kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nın ek 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine "Ümraniye, Kavacık, Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı" eklendi.
Böylece İstanbul'da daha önce İBB tarafından projelendirme çalışmaları sürdürülen Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.
17,5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA VE 14 İSTASYONLU OLACAK
Hat hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘’İstanbul Anadolu Yakası’nın kuzey koridorunda planlanan hat, 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacak. Ümraniye’den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz’a kadar uzanacak hattımızla İstanbul’un raylı sistem ağına yeni ve güçlü bir bağlantı kazandıracağız.’’ ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, hattın Ümraniye İstasyonu’ndan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe Mahallesi, Dereboyu Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Çiftlik Yolu, Küçüksu Caddesi, Kavacık Kavşağı, Kavacık, Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele duraklarını kapsayacağını belirtti.
Hattın Beykoz İskele’den sonra iki kola ayrılarak Türk-Alman Üniversitesi ve Ortaçeşme’ye ulaşacağını kaydeden Uraloğlu, böylece toplam 14 istasyonla hizmet verileceğini ifade etti.
Proje kapsamında 14 istasyonun yanı sıra bir yeraltı depo tesisi de inşa edileceğini belirten Uraloğlu, hattın güzergâh üzerindeki yerleşim alanlarının yanı sıra sağlık, eğitim ve idari merkezlere ulaşımı kolaylaştıracağını vurguladı.
MEVCUT VE YAPIMI DEVAM EDEN METRO HATLARIYLA BAĞLANTI
Yeni hattın İstanbul’un mevcut ve yapımı devam eden raylı sistem ağıyla bağlantılı şekilde planlandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
‘’Ümraniye İstasyonu’nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı ile bağlantı sağlayacağız. Hattımız ayrıca Bosna Bulvarı’nda Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı ile bu hattın devamı niteliğindeki Yavuztürk- Kazımkarabekir-Ümraniye Spor Köyü metrosuyla buluşacak. Beykoz İskele’de ise deniz yolu ulaşımına erişim sağlanacak.’’
Ümraniye’den Beykoz’a uzanan yeni raylı sistem hattımızla Anadolu Yakası’nın kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek, farklı ulaşım sistemleri arasında kesintisiz ve bütüncül bir ulaşım ağı oluşturacağız.’’
ÜMRANİYE, KAVACIK VE BEYKOZ METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Ümraniye, Kavacık ve Beykoz metrosu henüz yapım aşamasında. Bu nedenle metronun açılış tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir duyuru yapılması halinde haberimize eklenecektir.
METRO DURAKLARI
Yeni metro hattında şu istasyonların yer alması planlanıyor:
Ümraniye
Bosna Bulvarı
Güzeltepe Mahallesi
Dereboyu Caddesi
Bahçelievler Mahallesi
Çiftlik Yolu
Küçüksu Caddesi
Kavacık Kavşağı
Kavacık
Dedeoğlu
Beykoz Devlet Hastanesi
Beykoz Adliye
Beykoz İskele
Ortaçeşme ve Türk Alman Üniversitesi