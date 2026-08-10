ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHİ 2026 | Üniversiteler ne zaman açılacak? 2026-2027 akademik takvim ile üniversiteler hangi tarihte başlayacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

Türkiye’de üniversitelerin eğitim başlangıç tarihleri, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği esaslar çerçevesinde her kurumun kendi akademik takvimine göre şekilleniyor. 2026-2027 eğitim dönemi için birçok üniversitenin derslere Eylül ayının son günleri ile Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.