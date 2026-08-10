ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHİ 2026 | Üniversiteler ne zaman açılacak? 2026-2027 akademik takvim ile üniversiteler hangi tarihte başlayacak?
Üniversite açılış tarihi, yeni üniversiteye başlayacak olan milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanıyor. ÖSYM takvimine göre üniversite tercihleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos günleri arasında gerçekleştirildi. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından üniversite kayıtları alınmaya başlanacak. İşte, üniversite açılış tarihi…
YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü 2026-2027 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Yeni akademik yılda güz dönemi takvimi ile derslerin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, 2026-2027 üniversite açılış tarihi…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2026?
Türkiye’de üniversitelerin eğitim başlangıç tarihleri, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği esaslar çerçevesinde her kurumun kendi akademik takvimine göre şekilleniyor. 2026-2027 eğitim dönemi için birçok üniversitenin derslere Eylül ayının son günleri ile Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.
Kesin tarihler ise üniversitelerin yönetim kararlarıyla açıklanacak ve öğrenciler kayıt süreciyle birlikte kendi okullarının akademik takvimlerini takip edebilecek.
2026-2027 ÜNİVERSİTE EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Devlet ve vakıf üniversitelerinin büyük bölümünde 2026-2027 güz yarıyılı ders başlangıçları eylül ayının son haftası ile ekim ayının ilk haftası arasında gerçekleştiriliyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
Üniversite kayıt işlemlerinin 28 Ağustos’ta sona ermesinin ardından yükseköğretim kurumları yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin akademik takvimlerini uygulamaya alıyor.
Öğrenciler, ders başlangıç tarihleri, ders kayıt süreçleri, sınav dönemleri ve diğer akademik işlemlere yönelik detaylara bağlı oldukları üniversitelerin resmi duyuruları üzerinden ulaşabilecek.