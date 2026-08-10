ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2026-2027 | Özel ve devlet üniversitesi kayıtları ne zaman? Üniversite kayıt tarihleri kaç gün sürecek, gerekli belgeler neler?
2026 YKS tercih sürecinde sona gelinirken gözler bu kez üniversite kayıt takvimine çevrildi. Tercih işlemlerinin 10 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından adaylar, yerleştirme sonuçları sonrası başlayacak kayıt sürecinin tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-2027 akademik yılı takviminde hem elektronik kayıt hem de üniversitelerde yüz yüze yapılacak kayıt işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt işlemleri hangi tarihlerde yapılacak ve yüz yüze kayıtlar ne zaman sona erecek? İşte 2026 üniversite kayıt sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
YKS 2026 tercih işlemlerinin 10 Ağustos’ta sona erecek olmasıyla birlikte üniversite adaylarının gündeminde kayıt süreci yer almaya başladı. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerini hangi tarihler arasında yapabileceklerini araştırıyor. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için üniversite kayıtları hem elektronik ortamda hem de ilgili yükseköğretim kurumlarında yüz yüze gerçekleştirilecek. Peki 2026 üniversite kayıtları hangi gün başlayacak, e-kayıt tarihleri ne zaman ve kayıt işlemleri ne zaman tamamlanacak? İşte adayların merak ettiği üniversite kayıt takviminin ayrıntıları...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Üniversiteye elektronik ortamda kayıt yaptırmak isteyen adaylar için e-kayıt süreci ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında açık olacak.
ÜNİVERSİTE KAYITI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1-) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
2-) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
3-) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
4-) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
5-) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
6-) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.