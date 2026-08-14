Üniversite yerleştirme sonuçları için geri sayım! 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 29 Temmuz -10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı için gözler ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, 2026 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı…
2026 YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erdi. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde 2026 YKS tercih sonuçları ve üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aldı. ÖSYM'nin sonuçları duyurmasının ardından adaylar, YKS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı üzerinden hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrenebilecek. Peki, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte, 2026 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler…
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. 29 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 10 Ağustos 2026'da sona erdi. ÖSYM tarafından henüz 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih duyurulmadı.
Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrenebilecek.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Adayların yerleştirme durumunu ve kazandıkları yükseköğretim programını kontrol etmek için ÖSYM'nin resmi dijital kanallarını kullanması gerekiyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar;
* ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden,
* ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden,
* e-Devlet üzerinden sunulan ÖSYM hizmetleri aracılığıyla yerleştirme bilgilerini kontrol edebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. 2026-YKS için kayıt tarihleri ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ve resmi takvim doğrultusunda takip edilecek.
Adayların yerleştikleri üniversitenin kayıt duyurularını da ayrıca kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle özel koşul bulunan programlarda kayıt sırasında ek belge veya farklı işlem talep edilebiliyor.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercih süreci, genel yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme gelecek. İlk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ile ilgili şartları taşıyan diğer adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzunu bekleyecek.
Ek yerleştirme tarihleri ve boş kontenjanlar, ilk yerleştirme ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulacak. Bu nedenle 2026 YKS ek tercih tarihleri için de henüz kesin bir takvim bulunmuyor.
2026 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Ağustos 2026 itibarıyla 2026 YKS yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin resmi duyurularında 2026-YKS tercih işlemlerinin tamamlandığı bilgisi yer alırken, yerleştirme sonuçları için kesin bir açıklama tarihi bulunmuyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.