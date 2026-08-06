UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: Uyum haftası ne zaman yapılacak? Anaokulu, 1. sınıf ve 9. sınıf uyum haftası tarihleri belli oldu mu?

2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken okula ilk kez başlayacak öğrenciler için uygulanacak uyum programının tarihleri netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre okul öncesi gruplar ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri, eğitim yılının resmî başlangıcından önce öğretmenleriyle ve okul ortamıyla tanışacak. Hazırlık sürecinin ardından ortaokul ve lise öğrencileri de belirlenen tarihte dersbaşı yapacak. Peki, 2026 okula uyum eğitimi ne zaman başlayacak, hangi sınıfları kapsayacak ve okullar hangi gün açılacak? İşte MEB’in açıkladığı uyum haftası ve eğitim öğretim yılı takvimi...