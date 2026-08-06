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        Haberler Bilgi Gündem UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: Uyum haftası ne zaman yapılacak? Anaokulu, 1. sınıf ve 9. sınıf uyum haftası tarihleri belli oldu mu?

        UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026: Uyum haftası ne zaman yapılacak? Anaokulu, 1. sınıf ve 9. sınıf uyum haftası tarihleri belli oldu mu?

        Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenciler ile velilerin merakla beklediği okula uyum haftası takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan programa göre okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, ders zili çalmadan önce düzenlenecek oryantasyon çalışmalarına katılacak. Bu süreçte öğrencilerin okul ortamına alışması, öğretmenleriyle tanışması ve yeni düzene daha kolay uyum sağlaması amaçlanıyor. Peki, 2026 okula uyum haftası hangi gün başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde yeni dönemin açılış tarihleriyle birlikte MEB'in açıkladığı eğitim takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken okula ilk kez başlayacak öğrenciler için uygulanacak uyum programının tarihleri netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre okul öncesi gruplar ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri, eğitim yılının resmî başlangıcından önce öğretmenleriyle ve okul ortamıyla tanışacak. Hazırlık sürecinin ardından ortaokul ve lise öğrencileri de belirlenen tarihte dersbaşı yapacak. Peki, 2026 okula uyum eğitimi ne zaman başlayacak, hangi sınıfları kapsayacak ve okullar hangi gün açılacak? İşte MEB’in açıkladığı uyum haftası ve eğitim öğretim yılı takvimi...

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        UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihten sonra yarıyıl tatiline çıkacak.

        Öğretmenler ise yeni döneme yönelik hazırlıklarını kapsayan mesleki çalışma programına 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

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        Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak minik öğrenciler için uyum haftası programı erken başlayacak.

        Uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve minikler genel açılıştan bir hafta önce sıralarıyla buluşacak.

        Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve oryantasyon çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla öğrencilerin yeni eğitim ortamını tanımaları, okul kurallarına ve günlük işleyişe daha kolay adapte olmaları, sosyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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        OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrenciler için 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapacak ve yeni eğitim dönemi resmen başlamış olacak.

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