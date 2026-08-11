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        Haberler Bilgi Magazin Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi, 11 Ağustos Salı akşamı sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Okan Ege Ergüven'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Erol Hızarcı kaleme aldı. Filmde Temel'in karşısına çıkan zorlu görev, hikayenin merkezindeki eğlenceli gelişmeleri oluşturuyor. 10 Kasım 2023 tarihinde vizyona giren film, Karadeniz mizahını macera unsurlarıyla buluşturuyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 19:09 Güncelleme:
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        Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi, vizyona girdiği dönemde komedi türündeki yapısıyla dikkat çekti. 10 Kasım 2023 tarihinde sinemaseverlerle buluşan filmin başrollerini Reşat Hacıahmetoğlu ve Eda Nur Hancı paylaşıyor. Temel'in sevdiği kıza kavuşabilmek için çıktığı sıra dışı yolculuğu konu alan yapımda birbirinden renkli karakterler izleyicilere eşlik ediyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası ne zaman, nerede çekildi? İşte, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin vizyon tarihi ve çekim yerleri...

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        VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini anlatıyor. Temel'in en büyük hayali sevdiği kızla evlenmektir. Ancak genç adamın bu hayaline ulaşmasının önünde büyük bir engel bulunur. Sevdiği kızın babası, Temel'in kızla evlenmesine ancak Papa'yı Müslüman yapması şartıyla izin verir. Bunun üzerine Temel, arkadaşlarıyla birlikte bu sıra dışı görevi yerine getirmek için macera dolu bir yolculuğa çıkar.

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        VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Reşat Hacıahmetoğlu

        Eda Nur Hancı

        Hakan Meriçliler

        Ömür Arpacı

        Zeynep Eronat

        Osman Kot

        Tuna Orhan

        Asuman Dabak

        Altan Erkekli

        Salih Kalyon

        Zerrin Sümer

        Aslı Altaylar

        Bülent Çolak

        Meral Çetinkaya

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        VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

        Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi 10 Kasım 2023 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluştu. Komedi türündeki yapımın yönetmenliğini Okan Ege Ergüven, senaristliğini ise Erol Hızarcı üstlendi. Film yaklaşık 1 saat 28 dakika süreye sahip.

        VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekim lokasyonları konusunda farklı bilgiler bulunuyor. IMDb yapımın çekim lokasyonu olarak İstanbul, Türkiye bilgisini verirken, bazı haber kaynaklarında filmin ilk sahnelerinin Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çekildiği, hikâyenin ilerleyen bölümlerinde ise Vatikan'da çekimler gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu nedenle film için İstanbul ve Trabzon'un yanı sıra Vatikan bağlantılı çekimlerin de kullanıldığı bilgisi öne çıkıyor.

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