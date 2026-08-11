VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini anlatıyor. Temel'in en büyük hayali sevdiği kızla evlenmektir. Ancak genç adamın bu hayaline ulaşmasının önünde büyük bir engel bulunur. Sevdiği kızın babası, Temel'in kızla evlenmesine ancak Papa'yı Müslüman yapması şartıyla izin verir. Bunun üzerine Temel, arkadaşlarıyla birlikte bu sıra dışı görevi yerine getirmek için macera dolu bir yolculuğa çıkar.