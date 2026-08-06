YARIN SATIŞTA! BİM 7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma ve Pazar aktüel broşürü indirimli ürünler neler? Kamp Sandalyesi, Tavan Vantilatörü, Epilatör...

BİM’in 7-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Ağustos ayının ilk kampanya döneminde mağaza raflarında elektronikten mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alacak. Espresso makinesi, elektrikli süpürge, çay ve kahve makineleri ile farklı blender modelleri kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor. Stoklarla sınırlı olarak satışa çıkacak ürünleri incelemek isteyenler ise güncel katalog detaylarını araştırıyor. Peki, bu hafta BİM’e hangi ürünler gelecek? İşte 7-9 Ağustos BİM aktüel ürünleri ve kampanya kapsamında satışa sunulacak seçenekler...