YARIN SATIŞTA! BİM 7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma ve Pazar aktüel broşürü indirimli ürünler neler? Kamp Sandalyesi, Tavan Vantilatörü, Epilatör...
BİM'in 7-9 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün katalogları tüketicilerle buluşuyor. Salı, Cuma ve Pazar günleri farklı kampanyalar sunan market zinciri, bu hafta da mutfak gereçlerinden ev düzenleme ürünlerine kadar birçok seçeneği raflara taşıyor. Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında erişte ve makarna kesme makinesi, wok tava, sunum kesme tahtası çeşitleri, katlanabilir çamaşır sepeti ve tepsili kahvaltı sunum seti öne çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 7-9 Ağustos 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...
BİM’in 7-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Ağustos ayının ilk kampanya döneminde mağaza raflarında elektronikten mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alacak. Espresso makinesi, elektrikli süpürge, çay ve kahve makineleri ile farklı blender modelleri kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor. Stoklarla sınırlı olarak satışa çıkacak ürünleri incelemek isteyenler ise güncel katalog detaylarını araştırıyor. Peki, bu hafta BİM’e hangi ürünler gelecek? İşte 7-9 Ağustos BİM aktüel ürünleri ve kampanya kapsamında satışa sunulacak seçenekler...
BİM 7 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Erkek Gabardin Kargo Şort 399 TL
Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL
Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 109 TL
Kadın Dokuma Viskon Pantolon 279 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 279 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL
Molinella Yastık Kılıfı 50x70 cm 2 li 79 TL
Süzme Bezi 50x50 cm 49 TL
Safari Şapka 169 TL
Şapka 129 TL
Penye Şal 65x170 cm 89 TL
babyCo Askılı Bebek Body 69 TL
babyCo Kısa Kollu Bebek Body 75 TL
2 li Fular Penye Mama Önlüğü 89 TL
Bebek Ağız Mendili 4 lü 25x25 cm 69 TL
Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2 90 TL
Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 300 cc 9 75 TL
English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm 4 lü 359 TL
Sarkap Home Desenli Yuvarlak Metal Tepsi 35 cm 79 TL
Renkli Cam Yağlık 500 ml 55 TL
Glass in Love Boncuk Detaylı Bölmeli Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL
Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL
Glass in Love Boncuk Kulplu Sedefli Cam Kupa 280 cc 2 li 239 TL
Benante Papatya Desen Kabartmalı Kupa 215 cc 129 TL
LAV Renkli Desenli Çay Seti 6 Kişilik 12 Parça 180 cc 419 TL
LAV Cam Meşrubat Bardağı 365 cc 3 lü 119 TL
Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL
Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL
Chef s Wok Tava 28 cm 399 TL
Benante Metal Saplı Sunum Kesme Tahtası Çeşitleri 149 TL
ROOC Tırtıklı Meyve Bıçağı 29 TL
Kapaklı Katlanır Saklama Kabı Seti 4 lü 549 TL
Süzgeçli Saklama Kabı 2 35 L 119 TL
Süzgeçli Saklama Kabı 2 L 119 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 25 L 279 TL
Süzgeçli Badya 15 L 199 TL
Süzgeç 17 cm 89 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 35 TL
Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL
Saklama Kabı Çeşitleri 3 lü 59 TL
Tepsili Kahvaltı Sunum Seti 4 lü 159 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 39 TL
Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 199 TL
BİM 9 AĞUSTOS 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL
Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.490 TL
Vücut Analiz Baskülü 649 TL
Standlı Şarjlı Damacana Pompası 449 TL
Omix 01 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 7.500 TL
Led Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü 749 TL
Akrobat Masa Lambası 499 TL
Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL
Şarj Edilebilir Mini El Feneri 399 TL
Cam Ankastre Set 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
El Blender Seti 1.990 TL
Doğrayıcı 1.490 TL
Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.990 TL
2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.490 TL
Burun ve Kulak Kılı Düzeltici 990 TL
Kablolu Epilatör 1.090 TL
6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti 1.390 TL
Sakal Kesme Makinesi 1.649 TL
Saç Düzleştirici 2.290 TL
Kamp Sandalyesi 349 TL
Plaj Sandalyesi 349 TL
Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL
Barbie Pembe Ceketli Bebek 829 TL
Hot Wheels Beşli Araba 519 TL
Uçak Fırlatıcı Oyuncak 149 TL
Kaktüs/Çiçek Yapım Blokları 149 TL
Işıklı Sürtmeli Arazi Aracı 319 TL
İş Makineleri Kum Seti 249 TL