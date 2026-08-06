Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! BİM 7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma ve Pazar aktüel broşürü indirimli ürünler neler? Kamp Sandalyesi, Tavan Vantilatörü, Epilatör...

        YARIN SATIŞTA! BİM 7-9 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU | BİM Cuma ve Pazar aktüel broşürü indirimli ürünler neler? Kamp Sandalyesi, Tavan Vantilatörü, Epilatör...

        BİM'in 7-9 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün katalogları tüketicilerle buluşuyor. Salı, Cuma ve Pazar günleri farklı kampanyalar sunan market zinciri, bu hafta da mutfak gereçlerinden ev düzenleme ürünlerine kadar birçok seçeneği raflara taşıyor. Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında erişte ve makarna kesme makinesi, wok tava, sunum kesme tahtası çeşitleri, katlanabilir çamaşır sepeti ve tepsili kahvaltı sunum seti öne çıkıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 7-9 Ağustos 2026 BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 11:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM’in 7-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında satışa sunacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Ağustos ayının ilk kampanya döneminde mağaza raflarında elektronikten mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alacak. Espresso makinesi, elektrikli süpürge, çay ve kahve makineleri ile farklı blender modelleri kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında bulunuyor. Stoklarla sınırlı olarak satışa çıkacak ürünleri incelemek isteyenler ise güncel katalog detaylarını araştırıyor. Peki, bu hafta BİM’e hangi ürünler gelecek? İşte 7-9 Ağustos BİM aktüel ürünleri ve kampanya kapsamında satışa sunulacak seçenekler...

        2

        BİM 7 AĞUSTOS 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Erkek Gabardin Kargo Şort 399 TL

        Maisonette El Havlusu 30x50 cm 69 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 50x70 cm 109 TL

        Kadın Dokuma Viskon Pantolon 279 TL

        Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm 279 TL

        Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm 199 TL

        Molinella Yastık Kılıfı 50x70 cm 2 li 79 TL

        Süzme Bezi 50x50 cm 49 TL

        Safari Şapka 169 TL

        Şapka 129 TL

        Penye Şal 65x170 cm 89 TL

        babyCo Askılı Bebek Body 69 TL

        babyCo Kısa Kollu Bebek Body 75 TL

        2 li Fular Penye Mama Önlüğü 89 TL

        Bebek Ağız Mendili 4 lü 25x25 cm 69 TL

        3

        Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2 90 TL

        Chef s Kavanoz Kapağı Çeşitleri 2,90 TL

        Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL

        Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL

        Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL

        Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 300 cc 9 75 TL

        English Home Desenli Porselen Pasta Tabağı 19 cm 4 lü 359 TL

        Sarkap Home Desenli Yuvarlak Metal Tepsi 35 cm 79 TL

        Renkli Cam Yağlık 500 ml 55 TL

        Glass in Love Boncuk Detaylı Bölmeli Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL

        Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Sunum Tabağı 30x12 5 cm 269 TL

        Glass in Love Boncuk Kulplu Sedefli Cam Kupa 280 cc 2 li 239 TL

        Benante Papatya Desen Kabartmalı Kupa 215 cc 129 TL

        LAV Renkli Desenli Çay Seti 6 Kişilik 12 Parça 180 cc 419 TL

        LAV Cam Meşrubat Bardağı 365 cc 3 lü 119 TL

        4

        Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL

        Cook with Love Erişte Makarna Makinesi 929 TL

        Chef s Wok Tava 28 cm 399 TL

        Benante Metal Saplı Sunum Kesme Tahtası Çeşitleri 149 TL

        ROOC Tırtıklı Meyve Bıçağı 29 TL

        Kapaklı Katlanır Saklama Kabı Seti 4 lü 549 TL

        Süzgeçli Saklama Kabı 2 35 L 119 TL

        Süzgeçli Saklama Kabı 2 L 119 TL

        Katlanır Çamaşır Selesi 25 L 279 TL

        Süzgeçli Badya 15 L 199 TL

        Süzgeç 17 cm 89 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 35 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

        Saklama Kabı Çeşitleri 3 lü 59 TL

        Tepsili Kahvaltı Sunum Seti 4 lü 159 TL

        Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 39 TL

        Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 199 TL

        5

        BİM 9 AĞUSTOS 2026 PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL

        Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.490 TL

        Vücut Analiz Baskülü 649 TL

        Standlı Şarjlı Damacana Pompası 449 TL

        Omix 01 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 7.500 TL

        Led Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü 749 TL

        Akrobat Masa Lambası 499 TL

        Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL

        Şarj Edilebilir Mini El Feneri 399 TL

        6

        Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        El Blender Seti 1.990 TL

        Doğrayıcı 1.490 TL

        Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.990 TL

        2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.490 TL

        Burun ve Kulak Kılı Düzeltici 990 TL

        Kablolu Epilatör 1.090 TL

        6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti 1.390 TL

        Sakal Kesme Makinesi 1.649 TL

        Saç Düzleştirici 2.290 TL

        7

        Kamp Sandalyesi 349 TL

        Plaj Sandalyesi 349 TL

        Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL

        Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL

        Barbie Pembe Ceketli Bebek 829 TL

        Hot Wheels Beşli Araba 519 TL

        Uçak Fırlatıcı Oyuncak 149 TL

        Kaktüs/Çiçek Yapım Blokları 149 TL

        Işıklı Sürtmeli Arazi Aracı 319 TL

        İş Makineleri Kum Seti 249 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçelievler'deki bina çöktü

        Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Behçet Oktay’ın ailesiyle görüştü
        Behçet Oktay’ın ailesiyle görüştü
        A101’in Carrefour’u devralmasına koşullu izin
        A101’in Carrefour’u devralmasına koşullu izin
        Demokratların El-Sayed seçimi ABD'de kırılma yaratır mı?
        Demokratların El-Sayed seçimi ABD'de kırılma yaratır mı?
        "Greenwood rakiplerin canına okur"
        "Greenwood rakiplerin canına okur"
        Hürmüz açılıyor, altının zincirleri çözülüyor mu?
        Hürmüz açılıyor, altının zincirleri çözülüyor mu?
        "Yapmayın bunu!"
        "Yapmayın bunu!"
        LGS şampiyonu liseler belli oldu
        LGS şampiyonu liseler belli oldu
        Arkadaşını öldürdü, trafik kazası süsü verdi! Kayalıklara çaptı!
        Arkadaşını öldürdü, trafik kazası süsü verdi! Kayalıklara çaptı!
        Babası suç duyurusunda bulundu
        Babası suç duyurusunda bulundu
        İran: Tehditler sona erene kadar Hürmüz kapalı kalacak
        İran: Tehditler sona erene kadar Hürmüz kapalı kalacak
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Ünlü yatırımcıdan yeni çöküş uyarısı: 1987 benzeri bir düşüş yaşanabilir
        Ünlü yatırımcıdan yeni çöküş uyarısı: 1987 benzeri bir düşüş yaşanabilir
        Biri 1 adımla kurtuldu, biri duvara çarpıp can verdi!
        Biri 1 adımla kurtuldu, biri duvara çarpıp can verdi!
        OpenAI: “Apple’ın ticari sırlarına ihtiyacımız yok”
        OpenAI: “Apple’ın ticari sırlarına ihtiyacımız yok”
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        İngilterenin gizemli "yeşil" çocukları!
        İngilterenin gizemli "yeşil" çocukları!
        "Kahraman gibi karşılandı"
        "Kahraman gibi karşılandı"
        Trump’ın “Altın Filosu” daha denize inmeden bütçeyi batırdı
        Trump’ın “Altın Filosu” daha denize inmeden bütçeyi batırdı
        Ekipman parası bile yoktu
        Ekipman parası bile yoktu
        "Eğlenceli bir ekip olduk"
        "Eğlenceli bir ekip olduk"