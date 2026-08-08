YARIN SATIŞTA! BİM 9-11-14 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete Pazar günü neler geliyor? Plaj Sandalyesi, El Fanı, Kablolu Epilatör ve daha fazlası...

BİM’in 9, 11 ve 14 Ağustos tarihli aktüel ürünleri belli oldu. Yeni haftada mağazalarda ev ve yaşam ürünlerinden giyime, kişisel bakım ürünlerinden elektronik eşyalara kadar pek çok seçenek raflardaki yerini alacak. Kataloglarda erkek bisiklet yaka tişört, erkek boxer, kadın şortlu takım, PVC masa örtüsü, çöp kutusu, ütü masası, organizer, plaj sandalyesi, el fanı, kablolu epilatör, LED aydınlatmalı tavan vantilatörü, masa lambası, tuşlu cep telefonu ve şarj edilebilir mini el feneri gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte 9-11-14 Ağustos BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler...