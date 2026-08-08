YARIN SATIŞTA! BİM 9-11-14 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete Pazar günü neler geliyor? Plaj Sandalyesi, El Fanı, Kablolu Epilatör ve daha fazlası...
BİM, Ağustos ayının yeni haftasında farklı kategorilerde birçok ürünü aktüel katalog kapsamında müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Giyimden ev yaşam ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden küçük elektronik eşyalara kadar geniş bir ürün seçkisi mağaza raflarında yerini alacak. Erkek bisiklet yaka tişört, erkek boxer, kadın şortlu takım, PVC masa örtüsü, çöp kutusu, ütü masası, 15 bölmeli organizer, plaj sandalyesi, el fanı, kablolu epilatör, LED aydınlatmalı tavan vantilatörü, akrobat masa lambası, tuşlu cep telefonu ve şarj edilebilir mini el feneri öne çıkan ürünler arasında bulunuyor. BİM'in yeni aktüel ürünleri 9 Ağustos Pazar, 11 Ağustos Salı ve 14 Ağustos Cuma günlerinde satışa sunulacak. İşte 9, 11 ve 14 Ağustos BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünlerin tam listesi...
BİM’in 9, 11 ve 14 Ağustos tarihli aktüel ürünleri belli oldu. Yeni haftada mağazalarda ev ve yaşam ürünlerinden giyime, kişisel bakım ürünlerinden elektronik eşyalara kadar pek çok seçenek raflardaki yerini alacak. Kataloglarda erkek bisiklet yaka tişört, erkek boxer, kadın şortlu takım, PVC masa örtüsü, çöp kutusu, ütü masası, organizer, plaj sandalyesi, el fanı, kablolu epilatör, LED aydınlatmalı tavan vantilatörü, masa lambası, tuşlu cep telefonu ve şarj edilebilir mini el feneri gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte 9-11-14 Ağustos BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler...
BİM 9 AĞUSTOS PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV 27.900 TL
Dijitsu 58 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.490 TL
Vücut Analiz Baskülü 649 TL
Standlı Şarjlı Damacana Pompası 449 TL
Omix 01 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 7.500 TL
Led Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü 749 TL
Akrobat Masa Lambası 499 TL
Tuşlu Cep Telefonu 1.990 TL
Şarj Edilebilir Mini El Feneri 399 TL
Cam Ankastre Set 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
El Blender Seti 1.990 TL
Doğrayıcı 1.490 TL
Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 5.990 TL
2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.490 TL
Burun ve Kulak Kılı Düzeltici 990 TL
Kablolu Epilatör 1.090 TL
6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti 1.390 TL
Sakal Kesme Makinesi 1.649 TL
Saç Düzleştirici 2.290 TL
Kamp Sandalyesi 349 TL
Plaj Sandalyesi 349 TL
Çocuk Plaj Sandalyesi 449 TL
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL
Barbie Pembe Ceketli Bebek 829 TL
Hot Wheels Beşli Araba 519 TL
Uçak Fırlatıcı Oyuncak 149 TL
Kaktüs/Çiçek Yapım Blokları 149 TL
Işıklı Sürtmeli Arazi Aracı 319 TL
İş Makineleri Kum Seti 249 TL
BİM 11 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU
Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100 lü Junior 82 li X Large 70 li 399,00 TL
Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 24 lü 179,00 TL
Queen Bambu Kağıt Havlu 8 li 99,50 TL
Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 129,00 TL
Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129,00 TL
Solo Yüzey Temizlik Havlusu 100 lü 84,00 TL
Pofu Islak Havlu 100 lü 26,50 TL
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 199,00 TL
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50 li 262,00 TL
Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 89,00 TL
Fax Sıvı Sabun 3000 ml 95,00 TL
Hypo Köpük Çamaşır Suyu 750 ml 59,00 TL
Miss Arap Sabun Sprey 750 ml 59,00 TL
Bingo Mutlu Yuvam Toz Deterjan 10 Kg 449,00 TL
Marc Çamaşır Makine Temizleyicisi 500 ml 119,00 TL
Koruma Wc Temizleyici Köpük 500 ml 89,00 TL
Yumoş Extra Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 289,00 TL
Greenworld Decosphere Oda Kokusu 110 ml 159,00 TL
Greenworld Air Freshener Oda Kokusu 300 ml 59,00 TL
Rasne Robot Süpürge Solüsyonu 1 L 199,00 TL
Note Bb Krem Set 189,00 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 370 g 239,00 TL
Nescafe Xpress Soğuk Kahve 1 L 129,00 TL
Cipso Kibrit Patates 35 g 18,50 TL
Ülker Go Ahead Protein Cipsi 55 g 54,00 TL
Fellas Nohut Cipsi 50 g 49,00 TL
Patiseath Meyveli Çilek Küpleri 20 g 24,50 TL
Master Potato Patates Cipsi 160 g 89,50 TL
Mom Organic Meyve Aromalı Organik Lolipop 5,8 g 10 lu 69,00 TL
Granex Karamelli Waffle Gofret 90 g 49,00 TL
Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 g 79,00 TL
Luppo Çikolata Kaplamalı Vişneli Sandviç Kek 182 g 75,00 TL
Eti Crax Baharatlı Çubuk Kraker 175 g 32,50 TL
Uludağ Efsane Gazoz 2,5 L 69,50 TL
Le cola Gazlı İçecek Kola 2,5 L 55,00 TL
Pepsi Limon Aromalı Kola 1 L 49,50 TL
Le monatta Çilek Aromalı Limonata 1 L 29,50 TL
Nescafe Filtre Kahve 250 g 199,00 TL
Performans Enerji İçeceği 500 ml 35,00 TL
Züber Şeftali Aromalı Soğuk Çay 250 ml 49,50 TL
Lipton Hot Cold Bitki Çayı Çeşitleri 18 li 65,00 TL
Kızılay Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 6x200 ml 69,50 TL
Kızılay Sade Maden Suyu 6x200 ml 55,00 TL
Sek Soğuk Kahve 285 ml 49,50 TL
Kavaklıdere Şalgam Suyu 3 L 65,00 TL
Teksüt Taze Kaşar Peyniri 1000 g 369,00 TL
Aytaç Doğal Süt 0,5 Yağlı 1 L 35,00 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399,00 TL
Binvezir Eritme Peyniri 1000 g 349,00 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g 69,50 TL
Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 239,00 TL
Kaya Çiftliği Tam Yağlı Dil Peyniri 250 g 119,00 TL
Sek 0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 155,00 TL
Yörükoğlu 3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179,00 TL
Aynes Süzme Yoğurt 900 g 135,00 TL
Altınkılınç Laktozsuz Kefir 1 L 109,50 TL
Dost İtalyan Karameli Aromalı Pastörize Süt 1 L 65,00 TL
Activia Mix Go Probiyotikli Yoğurt 3x183 g 159,00 TL
Sek Ayran 200 ml 10,00 TL
Sek Çilekli Quark 140 g 52,50 TL
Yörükoğlu Mixo Orman Meyveli Yoğurt 125 g 26,50 TL
Pınar Hindi Salam 50 g 14,50 TL
Altın Dana Kasap Sucuk 500 g 339,00 TL
Namet Piliç Frankfurter Sosis 300 g 69,00 TL
Bonfilet Dana Döner 250 g 149,00 TL
Banvit Çıtır Piliç Topları 1000 g 169,00 TL
Gedik Piliç Schnitzel 1000 g 129,00 TL
Banvit Bütün Piliç 1000 g 69,90 TL
Carte D or Sorbe 850 ml 275,00 TL
Adora Lokmalık Antep Fıstıklı 100 ml 99,00 TL
Patiswiss Çikolata Kaplı Atıştırmalık 140 g 199,00 TL
Golf Ülker Mcvities 430 ml 249,00 TL
BİM 12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.900 TL
Nofrost Buzdolabı KEY 430 NFE 25.500 TL
Nofrost Buzdolabı KEY 330 STE 18.900 TL
Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 20.900 TL
9 kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.500 TL
8 kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 18.900 TL
7 kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL
9 kg Kurutma Makinesi KEY 90 KM 18.500 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.750 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL
DeLonghi Magnifica Start Kahve Makinesi ECAM220 60 B 18.900 TL
Luxell Masaj Koltuğu LXMC 01 49.500 TL
Onvo 55 İç Mekan 400 Nits LED Ekran 55OVIN6000 47.500 TL
Fuwa Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu 6.250 TL
Bing Masa Takımı 10.950 TL
Zven Üçlü Yataklı Koltuk 7.950 TL
Pafu Nitta İkili Yataklı Koltuk 7.750 TL
Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 12.950 TL
Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 7.950 TL