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        Haberler Bilgi Yarın Üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da üniversiteler tatil edildi mi, ders var mı?

        Yarın Üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da üniversiteler tatil edildi mi, ders var mı?

        İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, eğitim kurumlarının tatil durumunu yeniden gündeme taşıdı. İstanbul Valiliğinin 16 Ekim Cuma günü okullarda eğitime ara verilmesi yönündeki kararının ardından üniversite öğrencileri de kendi kurumlarında derslerin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle yüz yüze eğitim, sınavlar ve akademik faaliyetlerin tatil kararından etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Gözler üniversite yönetimlerinden gelecek duyurulara çevrilirken öğrenciler, "16 Ekim Cuma günü İstanbul'da üniversiteler tatil mi, dersler yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul'daki üniversitelerin tatil durumuna ilişkin son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 17:25 Güncelleme:
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        İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen yoğun yağışların ardından 16 Ekim Cuma günü için alınan okul tatili kararı, üniversitelerde eğitimin devam edip etmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. İlk ve orta dereceli okullarda derslere ara verilmesi üzerine üniversite öğrencileri, tatil kararının yükseköğretim kurumlarını kapsayıp kapsamadığını öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Kentteki üniversitelerin uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği, sınavların ertelenip ertelenmeyeceği ve kampüslerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da üniversiteler tatil mi? Hangi üniversiteler eğitime ara verdi? İşte rektörlüklerden yapılan açıklamalar ve üniversitelerde son durum...

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        YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

        İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verilmesine ilişkin alınan kararın gerekçelerini açıkladı.

        Vali Gül açıklamasında şu sözlere yer verdi:

        "Bize ulaşan çok büyük bir sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi ve pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız.

        Aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek.

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        Üniversitelerimizle ilgili tatil olup olmamasına, bugün olduğu gibi, üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler. Kendi ihtiyaçlarına ve durumlarına bakarak bugün tatil kararı alıyorlarsa yarın da tatil edecekler. Bizim temennimiz tatil olması. Sebebi şu. Yaklaşık 2-3 gün daha yağışlar devam edecek. Toprak belli bir doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla 100 binde 1 bile olsa, 1 milyonda 1 bile olsa herhangi bir yolun çökmesi, binanın çökmesi ve buna benzer bir sıkıntıyla karşılaşmamamız ya da karşılaştığımızda zarar görmememiz için zorunlu olmadıkça önümüzdeki 1-2 gün içerisinde dışarı çıkılmamasını, dinlenilmesini tavsiye ediyoruz. "

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