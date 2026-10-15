Yarın Üniversiteler tatil mi? 16 Ekim Cuma günü İstanbul'da üniversiteler tatil edildi mi, ders var mı?

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verilmesine ilişkin alınan kararın gerekçelerini açıkladı.

Vali Gül açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bize ulaşan çok büyük bir sorun olmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği, öğretmenlerimizin güvenliği, velilerimizin güvenliği her şeyden önce geliyor. Dolayısıyla yarın da okullarımız tatil edildi. Aynı şekilde öğrencilerimiz yarın da evde istirahat edecekler. Bizler de cuma, cumartesi ve pazar günü okullarımızı baştan sona elden geçirerek pazartesi gününe sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim görülebilecek duruma getirmiş olacağız.

Aynı şekilde diğer kamu görevlileriyle ilgili açıkladığımız idari izinler yarın da devam edecek.