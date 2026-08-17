YENİ HAFTANIN A101 AKTÜEL KATALOĞU 20 AĞUSTOS 2026: Bu Perşembe A101 markete neler geliyor, indirimli ürünler neler? Migren Bandı, Araç İçi Buzdolabı...

A101’in 20 Ağustos 2026 Perşembe günü satışa sunacağı yeni aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerin gündemine girdi. Haftanın kampanyalı ürünleri arasında bu kez elektrikli kamyonet öne çıkarken, aracın teknik özellikleri de merak konusu oldu. Şehir içi ulaşım ve ticari kullanım için tasarlanan model, 51 km/s maksimum hız, 4 kW motor gücü ve LFP batarya sistemiyle dikkat çekiyor. Geri görüş kamerası, LED aydınlatma ve dört teker hidrolik disk fren gibi donanımlara da sahip olan elektrikli araç, kataloğun en dikkat çeken ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, A101 20 Ağustos 2026 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler yer alacak? İşte haftanın öne çıkan kampanyaları ve güncel fiyatları…