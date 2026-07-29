Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Kaç puanla hangi bölüme girerim? ÖSYM YÖK ATLAS ile 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları, yerleştirme puanları

        YKS 2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Kaç puanla hangi bölüme girerim? ÖSYM YÖK ATLAS ile 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları, yerleştirme puanları

        2026 YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte adayların üniversite ve bölüm araştırmaları yoğunlaştı. Sınav puanı ile başarı sırasına uygun bir tercih listesi oluşturmak isteyen öğrenciler, programların geçmiş yıllardaki taban puanlarını, kontenjanlarını ve yerleştirme sıralamalarını YÖK Atlas üzerinden karşılaştırabiliyor. Bu veriler, adayların hedefledikleri bölümlere yerleşme ihtimallerini daha sağlıklı değerlendirmelerine ve tercihlerini gerçekçi bir sıralamayla hazırlamalarına olanak tanıyor. TYT ve AYT'de 200 ile 300 puan aralığında sonuç alan öğrenciler de puanlarına göre tercih edebilecekleri iki ve dört yıllık bölümleri araştırıyor. İşte YKS 2026 güncel üniversite taban puanları, 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları, kontenjan bilgileri haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 YKS tercih süreci bugün itibarıyla resmen başlıyor. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, TYT, AYT ve YDT puanlarını göz önünde bulundurarak kendilerine uygun üniversite ve programları belirlemeye yöneldi. Özellikle 200 ile 300 puan arasında sonuç alan öğrenciler, devlet üniversitelerinde bulunan iki yıllık ön lisans ve dört yıllık lisans bölümlerini yakından inceliyor. Üniversitelerin önceki yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri ise tercih listesinin hazırlanmasında önemli bir yol gösterici oluyor. Peki 200, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 290 ve 300 YKS puanıyla hangi bölümler ve üniversiteler tercih edilebilir? İşte adayların merak ettiği ön lisans ve lisans programlarına ilişkin güncel yerleştirme verileri…

        2

        YKS 2026 TERCİH SÜRECİ BAŞLIYOR

        ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu’nu yayımladı. Yayımlanan kılavuza göre adaylar, tercihlerini 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Kılavuzda tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri ayrıntılı şekilde yer alıyor.

        YKS 2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖSYM AİS YKS 2026 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

        YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

        Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürecinde adayların daha bilinçli ve sağlıklı kararlar alabilmesi amacıyla YÖK Atlas’ın mobil cihazlarla uyumlu hale getirildiğini açıkladı.

        Yazılı bir açıklama yapan Özvar, üniversite adaylarının tercih döneminde ihtiyaç duyabileceği temel bilgilere YÖK Atlas üzerinden erişebileceğini ifade etti.

        Tercihlerin resmi ve güvenilir veriler dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini vurgulayan Özvar, adaylara YÖK Atlas’ı kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu. Özvar, “YÖK Atlas’ı bu yıl tamamen mobil uyumlu hale getirdik.” ifadesini kullandı.

        YÖK ATLAS YKS 2026 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        2025 İLK 10 DEVLET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,13

        Boğaziçi Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 533,05

        Galatasaray Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (Fransızca) – Eşit Ağırlık – 502,12

        Hacettepe Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 530,15

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 528,40

        İstanbul Üniversitesi – İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 525,10

        Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Sayısal – 518,85

        Ankara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 517,20

        Marmara Üniversitesi – Tıp Fakültesi (İngilizce) – Sayısal – 512,60

        Ege Üniversitesi – Tıp Fakültesi – Sayısal – 509,45

        HABERTÜRK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

        Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

        Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

        Bilgisayar Programcılığı

        Adalet

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Çocuk Gelişimi

        İç Mekan Tasarımı

        220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        2 Yıllıklar:

        Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        4 Yıllıklar:

        İlahiyat (AÖF

        Açıköğretim İşletme / İktisat

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

        6

        250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

        Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

        Tarih – Devlet üniversiteleri

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

        280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

        7

        300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

        8

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE TIP FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.169 | Puan: 534.82259

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 1.391 | Puan: 533.46922

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 1.836 | Puan: 530.58733

        Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 2.562 | Puan: 526.70477

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.082 | Puan: 524.0682

        Ankara Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 3.290 | Puan: 523.18583

        İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 3.456 | Puan: 522.48922

        İstanbul Üniversitesi - İstanbul Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.532 | Puan: 518.33458

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 4.766 | Puan: 517.63611

        Ege Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 5.118 | Puan: 516.36259

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 5.367 | Puan: 515.52299

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 6.086 | Puan: 513.11782

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 6.494 | Puan: 511.82485

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Hamidiye Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.346 | Puan: 509.19908

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.447 | Puan: 508.96859

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - Gülhane Tıp Fakültesi (Ankara): Başarı Sırası: 7.540 | Puan: 508.72167

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 7.981 | Puan: 507.48391

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Tıp Fakültesi (İngilizce): Başarı Sırası: 8.250 | Puan: 506.77078

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) - İzmir Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.770 | Puan: 505.45436

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Tıp Fakültesi: Başarı Sırası: 8.855 | Puan: 505.23646

        9

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 253 | Puan: 510.7839

        Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Fransızca): Başarı Sırası: 426 | Puan: 502.12814

        Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 1.181 | Puan: 478.65655

        Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 1.367 | Puan: 474.75723

        İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli): Başarı Sırası: 1.873 | Puan: 466.29835

        Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 2.041 | Puan: 464.27941

        Ankara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.233 | Puan: 461.84071

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 2.877 | Puan: 454.975

        İstanbul Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 3.275 | Puan: 451.25171

        Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (Burslu): Başarı Sırası: 3.681 | Puan: 447.85828

        Koç Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli): Başarı Sırası: 4.210 | Puan: 444.39185

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.745 | Puan: 441.65159

        Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 4.930 | Puan: 440.87333

        Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.242 | Puan: 435.47305

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.459 | Puan: 434.73691

        Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 6.906 | Puan: 433.40024

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 8.056 | Puan: 430.22295

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.430 | Puan: 426.99484

        Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 9.923 | Puan: 425.96214

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.141 | Puan: 423.6279

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 11.550 | Puan: 422.8101

        Bursa Uludağ Üniversitesi - Hukuk Fakültesi (Gemlik): Başarı Sırası: 12.546 | Puan: 421.16584

        Selçuk Üniversitesi (Konya) - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 12.792 | Puan: 420.70222

        Kocaeli Üniversitesi - Hukuk Fakültesi: Başarı Sırası: 14.522 | Puan: 417.87983

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Hukuk Fakültesi:Başarı Sırası: 15.132 | Puan: 416.97723

        10

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.204 | Puan: 534.56656

        İstanbul Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.435 | Puan: 533.13588

        Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 1.448 | Puan: 533.05003

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 5.923 | Puan: 513.70186

        Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca): Başarı Sırası: 7.113 | Puan: 509.93038

        Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 7.395 | Puan: 509.08812

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 12.073 | Puan: 497.78494

        İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 15.791 | Puan: 490.61294

        İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu): Başarı Sırası: 16.525 | Puan: 489.31128

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 18.272 | Puan: 486.37279

        Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 19.192 | Puan: 484.93581

        Gebze Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 22.294 | Puan: 479.99568

        İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 25.286 | Puan: 475.65881

        Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği (Almanca): Başarı Sırası: 26.797 | Puan: 473.5174

        Ege Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 29.487 | Puan: 469.88576

        Gazi Üniversitesi (Ankara) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 30.452 | Puan: 468.61944

        Ankara Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 34.690 | Puan: 463.27559

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 36.435 | Puan: 461.13405

        Marmara Üniversitesi (İstanbul) - Bilgisayar Mühendisliği: Başarı Sırası: 38.402 | Puan: 458.85369

        Eskişehir Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce): Başarı Sırası: 39.003 | Puan: 458.11181

        11

        ÜNİVERSİTELERE GÖRE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

        Hacettepe Üniversitesi (Ankara) – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 432,81

        Başarı sıralaması: 62.538

        Koç Üniversitesi (İstanbul – Burslu) – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 425,40

        Başarı sıralaması: 67.424

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) – Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 421,10

        Başarı sıralaması: 69.043

        Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul – Burslu/İngilizce) – Sağlık Bilimleri Fakültesi

        Taban puan: 418,50

        Başarı sıralaması: 70.456

        Ankara Üniversitesi – Hemşirelik Fakültesi

        Taban puan: 415,20

        Başarı sıralaması: 72.201

        Devlet üniversitelerinde Hemşirelik taban puanları

        Gazi Üniversitesi (Ankara)

        Taban puan: 405,10 – Başarı sıralaması: 80.808

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

        Taban puan: 396,40 – Başarı sıralaması: 93.442

        Ege Üniversitesi (İzmir)

        Taban puan: 391,20 – Başarı sıralaması: 98.487

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

        Taban puan: 388,40 – Başarı sıralaması: 99.518

        Çukurova Üniversitesi (Adana)

        Taban puan: 386,50 – Başarı sıralaması: 100.476

        Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

        Taban puan: 382,10 – Başarı sıralaması: 104.086

        Selçuk Üniversitesi (Konya)

        Taban puan: 377,80 – Başarı sıralaması: 107.666

        Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)

        Taban puan: 371,20 – Başarı sıralaması: 133.400

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kaza

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir servis minibüsü yan yattı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Apple ilk kez 5 trilyon doları gördü
        Apple ilk kez 5 trilyon doları gördü
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        Yaz sıcaklarında demans riski artıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        TÜİK açıkladı! Türkiye'de beklenen yaşam süresi yükseldi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Sevgilisini ve cinayete tanık olan 2 kişiyi öldürmüştü! İşte caninin gerekçesi...
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        Malazgirt'in 955 yıllık sırrı çözülüyor
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        "Netanyahu ve Zelenskiy ile görüşmeler çok iyi geçti"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Bugün gözler Fed'de
        Bugün gözler Fed'de
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Görenler şoke oldu... Yaralılar var! Sokak ortasında silahlı çatışma
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Borç meselesi değil gasp! Kuyumcu cinayeti kamerada!
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu