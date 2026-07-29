YKS 2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | Kaç puanla hangi bölüme girerim? ÖSYM YÖK ATLAS ile 2-4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları, yerleştirme puanları

YKS 2026 TERCİH SÜRECİNDE YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas, üniversite adaylarının resmi yerleştirme verilerine ulaşabilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan çevrim içi bir tercih platformudur. Sistemde bulunan dört yıllık programlara yönelik Lisans Atlası ile iki yıllık bölümleri kapsayan Önlisans Atlası üzerinden, ilgili programa son yerleşen adayın başarı sırası, yaptığı netler ve mezun olduğu lise türü gibi birçok bilgi görüntülenebiliyor.

Adayların tercih listelerini hazırlarken filtreleme seçeneklerinden yararlanması, kendi başarı sıralamasının hem üzerinde hem de altında kalan programları değerlendirerek dengeli bir liste oluşturması önem taşıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürecinde adayların daha bilinçli ve sağlıklı kararlar alabilmesi amacıyla YÖK Atlas’ın mobil cihazlarla uyumlu hale getirildiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Özvar, üniversite adaylarının tercih döneminde ihtiyaç duyabileceği temel bilgilere YÖK Atlas üzerinden erişebileceğini ifade etti.

Tercihlerin resmi ve güvenilir veriler dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini vurgulayan Özvar, adaylara YÖK Atlas’ı kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu. Özvar, “YÖK Atlas’ı bu yıl tamamen mobil uyumlu hale getirdik.” ifadesini kullandı.

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