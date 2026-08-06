Güncel sigara fiyatları, yeni zam kararlarının ardından yeniden merak konusu oldu. 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan son düzenlemeyle PM grubu sigaralara fiyat artışı uygulanırken, zam sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları araştırılıyor. TBYD Başkanı Erol Dündar'ın yaptığı açıklamanın ardından "Sigaraya ne kadar zam geldi?" ve "Hangi sigaralar zamlandı?" soruları öne çıktı. İşte zam sonrası güncel sigara fiyat listesi ve tüm detaylar...