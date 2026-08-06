ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ SON DAKİKA: 10 TL sonrası yeni zam! 6 Ağustos sigara fiyatı ne kadar oldu?
Sigara zammı 6 Ağustos 2026 itibarıyla yeniden gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bir sigara grubuna daha yapılan fiyat artışının ardından gözler güncel sigara fiyat listelerine çevrildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu son zamla birlikte PM grubu sigaraların satış fiyatları değişirken, tüketiciler "Sigaraya zam mı geldi?", "En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 6 Ağustos 2026 güncel sigara fiyatları...
Güncel sigara fiyatları, yeni zam kararlarının ardından yeniden merak konusu oldu. 6 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan son düzenlemeyle PM grubu sigaralara fiyat artışı uygulanırken, zam sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları araştırılıyor. TBYD Başkanı Erol Dündar'ın yaptığı açıklamanın ardından "Sigaraya ne kadar zam geldi?" ve "Hangi sigaralar zamlandı?" soruları öne çıktı. İşte zam sonrası güncel sigara fiyat listesi ve tüm detaylar...
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Sigara kullanıcıları, zam kararının ardından güncel fiyat listelerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları internet üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alırken, sektör temsilcilerinden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.
BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ
PM sigara grubunda zam gerçekleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yeni sigara zammını duyurdu.
EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?
Yapılan zam sonrası PM grubuna ait listede en düşük sigara fiyatı 120 TL oldu.
SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
PM grubu sigaralarda yeni fiyat listesinin 6 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu aktarıldı. Buna göre en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.
BİR GRUBA DAHA ZAM GELMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde JTİ sigara grubuna da 10 TL zam geldiğini açıklandı. Yapılan 10 TL'lik zammın ardından JTİ grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı yaklaşık 115 TL seviyesine yükseldi.