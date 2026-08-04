TMO FINDIK FİYATLARI 2026: Fındık fiyatları açıklandı mı? Zonguldak, Ordu, Giresun fındık fiyatları ne kadar?

Karadeniz'de fındık hasadı için geri sayım devam ederken, üreticilerin en önemli gündem maddesi 2026 yılı TMO alım fiyatları oldu. Ağustos ayı içinde açıklanması beklenen fiyatlarla birlikte Levant ve Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram bedeli netleşecek. Resmi duyuru öncesinde üreticiler hem hasat takvimini hem de TMO'dan gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...

FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılı fındık fiyatları henüz açıklanmadı. Bu yıl fındık toplama zamanı Giresun ve Trabzon'da 8 Ağustos olarak açıklandı. Ordu'nun yüksek kesimlerinde de fındık hasadı Ağustos'un ilk haftasından sonra başlayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları en geç Ağustos'un ilk haftasında belli olacak. Geçtiğimiz yıl 2025 fındık alım fiyatları, 5 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla açıklanmıştı.

GEÇEN SENE FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU?

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TMO’nun kilogram başına alım fiyatları şöyle olmuştu;

Giresun kalite kabuklu fındık: 200,00 TL

Levant kalite kabuklu fındık: 195,00 TL

Sivri kalite kabuklu fındık: 190,00 TL

Yüksek randımanlı fındık için ise her +1 randıman için kaliteye göre ek fiyat verilecek. Giresun kalite için kilogram başına 4 TL, levant kalite için 3,90 TL ve sivri kalite için 3,80 TL ek ödeme yapıldı.

YEVMİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Fındık hasadı öncesi beklenen ücret tarifesi açıklandı. Günlük işçi yevmiyesi 1750 lira olurken, çuvalcı, aşçı, katırcı ve patoz ücretleri de yeniden belirlendi.

FINDIK HASADI 8 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresunlu fındık üreticilerini yakından ilgilendiren ürün toplama tarihlerinin belirlendiğini belirtti.

Karan, sahil kolda 8 Ağustos, orta kolda 15 Ağustos ve yüksek kolda ise 22 Ağustos'tan itibaren yeni mahsul fındık hasadına başlanacağını aktardı. Trabzon'da Fındık Hasat Tarihi Belirleme Komisyonu tarafından fındık hasat tarihleri belirlendi. Buna göre Trabzon'da fındık hasadı 8 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.