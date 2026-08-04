Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TMO FINDIK FİYATLARI 2026: Fındık fiyatları açıklandı mı? Zonguldak, Ordu, Giresun fındık fiyatları ne kadar?

        TMO FINDIK FİYATLARI 2026: Fındık fiyatları açıklandı mı? Zonguldak, Ordu, Giresun fındık fiyatları ne kadar?

        Fındık alım fiyatları için gözler Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Hasat sezonunun başlamasına sayılı günler kala milyonlarca üretici, bu yıl uygulanacak alım fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Giresun'da hasadın 8 Ağustos'ta başlayacak olmasıyla birlikte "TMO fındık alım fiyatları açıklandı mı, fındık kaç TL oldu?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 10:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fındık fiyatları açıklandı mı?

        Karadeniz'de fındık hasadı için geri sayım devam ederken, üreticilerin en önemli gündem maddesi 2026 yılı TMO alım fiyatları oldu. Ağustos ayı içinde açıklanması beklenen fiyatlarla birlikte Levant ve Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram bedeli netleşecek. Resmi duyuru öncesinde üreticiler hem hasat takvimini hem de TMO'dan gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...

        FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

        2026 yılı fındık fiyatları henüz açıklanmadı. Bu yıl fındık toplama zamanı Giresun ve Trabzon'da 8 Ağustos olarak açıklandı. Ordu'nun yüksek kesimlerinde de fındık hasadı Ağustos'un ilk haftasından sonra başlayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları en geç Ağustos'un ilk haftasında belli olacak. Geçtiğimiz yıl 2025 fındık alım fiyatları, 5 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla açıklanmıştı.

        GEÇEN SENE FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLMUŞTU?

        REKLAM

        TMO’nun kilogram başına alım fiyatları şöyle olmuştu;

        Giresun kalite kabuklu fındık: 200,00 TL

        Levant kalite kabuklu fındık: 195,00 TL

        Sivri kalite kabuklu fındık: 190,00 TL

        Yüksek randımanlı fındık için ise her +1 randıman için kaliteye göre ek fiyat verilecek. Giresun kalite için kilogram başına 4 TL, levant kalite için 3,90 TL ve sivri kalite için 3,80 TL ek ödeme yapıldı.

        YEVMİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

        Fındık hasadı öncesi beklenen ücret tarifesi açıklandı. Günlük işçi yevmiyesi 1750 lira olurken, çuvalcı, aşçı, katırcı ve patoz ücretleri de yeniden belirlendi.

        FINDIK HASADI 8 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

        Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadına 8 Ağustos'ta başlanılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Giresunlu fındık üreticilerini yakından ilgilendiren ürün toplama tarihlerinin belirlendiğini belirtti.

        Karan, sahil kolda 8 Ağustos, orta kolda 15 Ağustos ve yüksek kolda ise 22 Ağustos'tan itibaren yeni mahsul fındık hasadına başlanacağını aktardı. Trabzon'da Fındık Hasat Tarihi Belirleme Komisyonu tarafından fındık hasat tarihleri belirlendi. Buna göre Trabzon'da fındık hasadı 8 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çanakkale'de orman yangını çıktı!

        (DHA) Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        Emeklilerin fark ödemesi için tarih belli oldu
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        İsmail Kartal'dan Greenwood kararı!
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Otomotiv pazarı sert fren yaptı
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Usulsüz yolla vatandaşlık alımı soruşturmasında gözaltılar!
        Her 6 kadından biri yaşıyor ama yardım almıyor
        Her 6 kadından biri yaşıyor ama yardım almıyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Rusya gölge filosunu büyütüyor
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
        Transferde rota S.Arabistan!
        Transferde rota S.Arabistan!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Bu ay gökyüzü hiç durmayacak!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        Sadece vazosundaki su bile yetiyor!
        SGK’nın prim gelirleri arttı
        SGK’nın prim gelirleri arttı
        "Çok fazla para kazanıyorlar"
        "Çok fazla para kazanıyorlar"
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül