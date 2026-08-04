YARIN SATIŞTA! ŞOK 5 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Çarşamba fırsatlarında neler var? Kamp Sandalyesi, Elektrikli Semaver ve daha fazlası...

ŞOK’un 5-11 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni “Haftanın Fırsatları” kataloğu yayımlandı. Mutfak ürünlerinden ev tekstiline, yazlık aksesuarlardan dekoratif seçeneklere kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda İspanyol kek kalıbı, kapaklı kavanoz, 6’lı Frezya kase, kilim, koltuk örtüsü, peştemal ve dijital baskılı plaj çantası öne çıkıyor. Peki yeni haftada ŞOK raflarında hangi ürünler yer alacak? İşte 5-11 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin ayrıntılı listesi...

ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

Fanta Çeşitleri (1 L) 49 TL

Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (2.5 kg) 169 TL

Sancak Profeeel Ricotta Peyniri (350 g) 69,90 TL

Milka Gofret Çikolatalı (35 g) 19,90 TL

SuperFresh İnce Çıtır Patates (229 TL yerine) 169 TL

Doritos Twist Cips Çeşitleri 54,50 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50’li) 255 TL

Oral-B Clean Siyah Diş Fırçası (Seyahat Kutulu) 1.899 TL

Tursil Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı (2.7 L / 49 Yıkama) 179 TL

Blade Deodorant Çeşitleri (3×150 ml Avantaj Paketi) 219 TL

Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı (800 g) 269 TL

Güral Porselen 6’lı Çay Tabağı 399 TL

Emsan Emaye Büyük Sos Tavası (Ahşap Kulplu) 399 TL

Kumsal Menekşe/İspanyol Kek Kalıbı Çeşitleri 199 TL

Paşabahçe Kitchen Cam Kavanoz (660 cc) 199 TL

Paşabahçe Altın Rimli Ayaklı Cam Kek Tabağı (28 cm) 225 TL

Kapaklı Borcuk Sürahi (1600 cc) 100 TL

Kilim 350 TL

Kırlent Kılıfı 150 TL

Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı Püsküllü 175 TL

Peştemal 100 TL

Dijital Baskılı Plaj Çantası 175 TL

Figürlü Çocuk Sandalet 150 TL

Çocuk Terlik Aksesuarlı 150 TL

Kız Çocuk Tütü Etek 199 TL

XL Kamp Sandalyesi 799 TL

Desenli Plaj ve Kamp Sandalyesi Çeşitleri 379 TL

Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

Lüks Kamp Sandalyesi 1.490 TL

Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

Su Isıtıcı 699 TL

Paslanmaz Çelik Çay Makinesi 1.799 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL

Elektrikli Semaver 1.799 TL