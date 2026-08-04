Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! ŞOK 5 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Çarşamba fırsatlarında neler var? Kamp Sandalyesi, Elektrikli Semaver ve daha fazlası...

        YARIN SATIŞTA! ŞOK 5 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Çarşamba fırsatlarında neler var? Kamp Sandalyesi, Elektrikli Semaver ve daha fazlası...

        ŞOK marketin 5-11 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğu tüketicilerle buluştu. Çarşamba Fırsatları kapsamında mağazalarda yerini alacak ürünler arasında ev yaşamından tekstile, mutfak gereçlerinden yaz sezonuna özel seçeneklere kadar geniş bir ürün grubu bulunuyor. Peştemal, dijital baskılı plaj çantası, kız çocuk tütü etek, elektrikli semaver, su ısıtıcı ve paslanmaz çelik çay makinesi haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. İşte ŞOK'un yeni haftada satışa sunacağı ürünlerin ayrıntılı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ŞOK 5 Ağustos aktüel kataloğu

        ŞOK’un 5-11 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni “Haftanın Fırsatları” kataloğu yayımlandı. Mutfak ürünlerinden ev tekstiline, yazlık aksesuarlardan dekoratif seçeneklere kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda İspanyol kek kalıbı, kapaklı kavanoz, 6’lı Frezya kase, kilim, koltuk örtüsü, peştemal ve dijital baskılı plaj çantası öne çıkıyor. Peki yeni haftada ŞOK raflarında hangi ürünler yer alacak? İşte 5-11 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin ayrıntılı listesi...

        ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU

        Fanta Çeşitleri (1 L) 49 TL

        Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (2.5 kg) 169 TL

        Sancak Profeeel Ricotta Peyniri (350 g) 69,90 TL

        Milka Gofret Çikolatalı (35 g) 19,90 TL

        SuperFresh İnce Çıtır Patates (229 TL yerine) 169 TL

        Doritos Twist Cips Çeşitleri 54,50 TL

        Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50’li) 255 TL

        Oral-B Clean Siyah Diş Fırçası (Seyahat Kutulu) 1.899 TL

        Tursil Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı (2.7 L / 49 Yıkama) 179 TL

        Blade Deodorant Çeşitleri (3×150 ml Avantaj Paketi) 219 TL

        Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı (800 g) 269 TL

        Güral Porselen 6’lı Çay Tabağı 399 TL

        Emsan Emaye Büyük Sos Tavası (Ahşap Kulplu) 399 TL

        Kumsal Menekşe/İspanyol Kek Kalıbı Çeşitleri 199 TL

        Paşabahçe Kitchen Cam Kavanoz (660 cc) 199 TL

        Paşabahçe Altın Rimli Ayaklı Cam Kek Tabağı (28 cm) 225 TL

        Kapaklı Borcuk Sürahi (1600 cc) 100 TL

        Kilim 350 TL

        Kırlent Kılıfı 150 TL

        Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı Püsküllü 175 TL

        Peştemal 100 TL

        Dijital Baskılı Plaj Çantası 175 TL

        Figürlü Çocuk Sandalet 150 TL

        Çocuk Terlik Aksesuarlı 150 TL

        Kız Çocuk Tütü Etek 199 TL

        XL Kamp Sandalyesi 799 TL

        Desenli Plaj ve Kamp Sandalyesi Çeşitleri 379 TL

        Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

        Lüks Kamp Sandalyesi 1.490 TL

        Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

        Su Isıtıcı 699 TL

        Paslanmaz Çelik Çay Makinesi 1.799 TL

        Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL

        Elektrikli Semaver 1.799 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ