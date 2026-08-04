YARIN SATIŞTA! ŞOK 5 AĞUSTOS 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Çarşamba fırsatlarında neler var? Kamp Sandalyesi, Elektrikli Semaver ve daha fazlası...
ŞOK marketin 5-11 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürün kataloğu tüketicilerle buluştu. Çarşamba Fırsatları kapsamında mağazalarda yerini alacak ürünler arasında ev yaşamından tekstile, mutfak gereçlerinden yaz sezonuna özel seçeneklere kadar geniş bir ürün grubu bulunuyor. Peştemal, dijital baskılı plaj çantası, kız çocuk tütü etek, elektrikli semaver, su ısıtıcı ve paslanmaz çelik çay makinesi haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. İşte ŞOK'un yeni haftada satışa sunacağı ürünlerin ayrıntılı listesi...
ŞOK’un 5-11 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni “Haftanın Fırsatları” kataloğu yayımlandı. Mutfak ürünlerinden ev tekstiline, yazlık aksesuarlardan dekoratif seçeneklere kadar pek çok ürünün yer aldığı katalogda İspanyol kek kalıbı, kapaklı kavanoz, 6’lı Frezya kase, kilim, koltuk örtüsü, peştemal ve dijital baskılı plaj çantası öne çıkıyor. Peki yeni haftada ŞOK raflarında hangi ürünler yer alacak? İşte 5-11 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda satışa sunulacak ürünlerin ayrıntılı listesi...
ŞOK 5 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
Fanta Çeşitleri (1 L) 49 TL
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (2.5 kg) 169 TL
Sancak Profeeel Ricotta Peyniri (350 g) 69,90 TL
Milka Gofret Çikolatalı (35 g) 19,90 TL
SuperFresh İnce Çıtır Patates (229 TL yerine) 169 TL
Doritos Twist Cips Çeşitleri 54,50 TL
Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü (50’li) 255 TL
Oral-B Clean Siyah Diş Fırçası (Seyahat Kutulu) 1.899 TL
Tursil Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı (2.7 L / 49 Yıkama) 179 TL
Blade Deodorant Çeşitleri (3×150 ml Avantaj Paketi) 219 TL
Vanish Oxi Action Leke Çıkarıcı (800 g) 269 TL
Güral Porselen 6’lı Çay Tabağı 399 TL
Emsan Emaye Büyük Sos Tavası (Ahşap Kulplu) 399 TL
Kumsal Menekşe/İspanyol Kek Kalıbı Çeşitleri 199 TL
Paşabahçe Kitchen Cam Kavanoz (660 cc) 199 TL
Paşabahçe Altın Rimli Ayaklı Cam Kek Tabağı (28 cm) 225 TL
Kapaklı Borcuk Sürahi (1600 cc) 100 TL
Kilim 350 TL
Kırlent Kılıfı 150 TL
Punch İşlemeli Kırlent Kılıfı Püsküllü 175 TL
Peştemal 100 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası 175 TL
Figürlü Çocuk Sandalet 150 TL
Çocuk Terlik Aksesuarlı 150 TL
Kız Çocuk Tütü Etek 199 TL
XL Kamp Sandalyesi 799 TL
Desenli Plaj ve Kamp Sandalyesi Çeşitleri 379 TL
Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL
Lüks Kamp Sandalyesi 1.490 TL
Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Su Isıtıcı 699 TL
Paslanmaz Çelik Çay Makinesi 1.799 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL
Elektrikli Semaver 1.799 TL