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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 8 Temmuz 2020

Her hafta Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı bugün toplanıyor. 8 Temmuz Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlayacak? Sorusu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Video konferans yöntemi ile toplanan kurulda yurttaki son duruma ilişkin detaylar ele alınıyor. Şimdilerde ise vaka sayısındaki durgunluk nedeniyle Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yeni kararlar alınacak mı merak ediliyor.

Bilim Kurulu toplantısı

1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen Koronavirüs bilim kurulu toplantısının yenisi bugün gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor. Kritik toplantıda ele alınan konular ve Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları merakla bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA? 8 TEMMUZ 2020

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Gözler Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta başlayacak? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklamasını saat kaçta yapacak? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

Normalleşme dönemine geçildiğinden beri insanların, sosyal mesafe kurallarına uymadığı, maskesiz dolaştığı dikkatlerden kaçmadı. Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir takım kısıtlamaların yeniden gündeme geleceği iddialar arasında.

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