3. Teori: Esneme bulaşıcı bir beceriyle bağlantılıdır.

Çoğu insan esnemenin bulaşıcı olduğu konusunda hemfikirdir. İnsanlar diğer insanların esnediğini gördüklerinde veya duyduklarında, kendilerini esnemeye yöneltirler. Esneme hakkında okumak veya düşünmek bile esnemeye neden olabilir.

Esnemenin bulaşıcılığı, insanların ve diğer memelilerin iletişim kurmasına yardımcı olan empatik bir tepki olabileceğini düşündürmektedir. MR verileri; birinin esneme eylemi izlediğinde, beynin empati ve sosyal davranışla ilişkili bölümlerinin aktivitesinde bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor.