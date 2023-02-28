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Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

Okyanusların ürkütücü ve bir o kadar da büyüleyici canlılarından biri olan köpek balıkları, unvanlarını hak edecek birçok ilginç özelliğe sahip. Kocaman dişleri, sert kabuklu yapılarıyla hem bilimde hem de birçok dünya mutfağında yoğun bir ilgi görüyorlar.

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  • Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

    Köpek balıklarının kemikleri yoktur. Vücutları, kulak ve burun ucundaki kıkırdaktan oluşur. Köpek balıklarının kemikleri olmasa da fosilleşebilirler; çoğu yaşlandıkça, iskelet kıkırdaklarını güçlendirmek için kalsiyum tuzları biriktirirler.
  • Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

    Köpek balıklarının çoğu iyi bir görüşe sahiptir. Gözbebeklerinin arkasında tapetum denilen bir bir yapı vardır bu sayede gece bile çok iyi görürler. 
  • Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

    Köpek balıklarının özel elektroreseptör organları vardır. Köpek balıklarının burnunun, gözlerinin ve ağzının yanında küçük siyah benekler bulunur. Bu noktalar, köpekbalığının okyanustaki elektromanyetik alanları ve sıcaklık değişimlerini algılamasına izin veren özel elektroreseptör organlarıdır.
  • Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

    Köpek balığı derisi zımpara kağıdına benzer bir his verir. Köpek balığı derisi tam olarak zımpara kağıdı gibi hissettirir çünkü plakoid pullar adı verilen küçük diş benzeri yapılardan oluşur. Bu pullar köpek balığı yüzerken çevredeki sudan kaynaklanan sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olur.
  • Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

    Tüm köpek balıklarının dişleri aynı değildir. Mako köpek balıklarının çok sivri dişleri varken, beyaz köpekbalıklarının üçgen, tırtıklı dişleri vardır. Her biri avlarının üzerinde benzersiz, anlatısal bir işaret bırakır. 
  • Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

    Köpek balıkları çok uzun zamandır var. Bilim insanları, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan fosil ölçeklerine dayanarak, köpek balıklarının ilk olarak yaklaşık 455 milyon yıl önce okyanusta ortaya çıktığını varsayıyorlar.
  • Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

    Köpek balıkları transa geçebilir. Bir köpek balığını baş aşağı çevirdiğinizde, tonik hareketsizlik adı verilen transa benzer bir duruma geçerler. Bilim insanları suda onlar üzerinde çalışırken sık sık ters çevrilmiş halde görmemizin nedeni budur.
  • Okyanusların yırtıcıları köpek balıklarına dair 8 ilginç bilgi

    Farklı köpek balığı türleri farklı şekillerde ürerler. Köpek balıkları, üreme modlarında büyük bir çeşitlilik sergiler. Yumurtlayan (yumurtlayan) türler ve canlı (canlı doğuran) türler vardır. Yumurtlayan türler, yumurtalar bırakıldıktan sonra ebeveyn bakımı olmadan annenin vücudunun dışında gelişen ve yumurtadan çıkan yumurtalar bırakır.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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