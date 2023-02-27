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Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

Meksika'da yer alan bir ada, farklı uzuvları kopmuş birçok oyuncak bebek ile çevrili. Kaç bebeğin asılı olduğu bilinmemekle birlikte, adanın efsanesi; kızını kaybeden ve ruhunu memnun etmeye çalışan bir babaya dayanıyor.

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  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

    Şimdi, Meksika'da yer alan ve görenleri ürküten bir adanın ilginç geçmişinden bahsedeceğiz. Ürkütücü ve ilginç diyoruz çünkü adanın her tarafından çeşitli uzuvları olmayan oyuncak bebekler asılı. Bu yüzden adaya Oyuncak Bebekler Adası (orijinal ismiyle Isla de las muñecas) deniyor. Gelin, bu hikâye perdesini biraz aralayalım.
  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

    Adanın resmi web sitesinde, adaya ismini veren olay anlatılıyor. Bir zamanlar adada bir bekçi olarak yaşayan Don Julian Santana Barrera (fotoğrafta görülüyor), bir gün kızını boğulmuş halde buldu. Bu durum üzerine derin bir keder yaşayan baba, kısa bir süre sonra kanalların birinde yüzen oyuncak bir bebek fark etti.
  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

    Bu bebeği, kızının ruhuna saygı göstermenin ve onu desteklemenin bir yolu olarak gördü ve bir ağaca astı. Julian, kızının ruhunun peşini bırakmadı ve onu memnun etmek için daha fazla oyuncak bebek asmaya başladı.
  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

    Ancak kısa süre sonra yaşlı adam, oyuncak bebeklerin kötü ruhlar tarafından ele geçirildiğini fark etti. Julian, adanın her yerinden oyuncak bebekler bulmaya devam etti.
  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

    50 yıl sonra Julian, kızının boğulduğu aynı yerde boğularak hayatını kaybetti. Adadaki birçok insan, Julian'ın adanın diğer ruhlarına katıldığına ve burasının büyülüğü bir yer olduğuna inanıyor.
  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

    Julian'ın 2001'deki ölümünden sonra ada, ziyaretçilerin daha fazla oyuncak bebek getirdiği bir turistik cazibe merkezi haline geldi.

     
  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

    Bu hikâyeye inananlar olduğu gibi her şeyin uydurma olduğunu düşünenler de var. Kimisi boğulan kızın varlığından bile şüphe ederken, bir kısmı babanın büyük kaybından sonra akli dengesini yitirdiğini söylüyor. 
  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

    Tüm senaryolar içinde; Julian'ın ölümünden sonra hikâye bir efsane haline geldi ve adanın orijinal bir parçası oldu.
  • Her yanı oyuncak bebeklerle kaplı olan ürkütücü adanın hüzünlü hikâyesi

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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