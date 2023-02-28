İki ülke arasında başka sorunlar vardı. Tarım yapmak için toprak sahiplerinden fırsat bulamayan El Salvadorlu çiftçiler, tarım için Honduras'a göç etmişti; Honduras'ta yeni yerleşim bölgeleri kurup yaklaşık 300 bin nüfusa ulaşmışlardı.

El Salvador vatandaşlarının hızlıca ülkeye yayılması, önlenemez göç ve medyanın kışkırtmasıyla iki ülke arasında ilişkiler her gün daha geriliyordu.