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Maç yüzünden çıkan 100 saatlik savaşın ilginç hikâyesi

1969 yılında iki ülke olan El Salvador ve Honduras sahada karşı karşıya geldi. El Salvador'un galip gelmesiyle biten maç, zaten var olan siyasi gerginliği tetikledi ve tarihe "Futbol Savaşı" olarak geçen, 100 saatlik bir savaşın çıkmasına neden oldu.

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  • Maç yüzünden çıkan 100 saatlik savaşın ilginç hikayesi

    1969 yılında iki rakip takım; El Salvador ve Honduras karşı karşıya geldi. Mexico City'deki Azteca Stadyumu'nda oynan futbol maçının 90. dakikasında durum 2-2 oldu. İki takım arasında haftalar içinde oynanan üçüncü maçtı ve 1970 Dünya Kupası elemeleri söz konusuydu; bu, hiçbir ülkenin daha önce katılmadığı bir yarışmaydı.
  • Maç yüzünden çıkan 100 saatlik savaşın ilginç hikayesi

    Maç uzatmalara gittiği sırada El Salvador bir gol daha attı ve 3-2 galip geldi. Futbolcular, olaysız bir şekilde dağıldı ancak olaylar daha yeni başlıyordu.
  • Maç yüzünden çıkan 100 saatlik savaşın ilginç hikayesi

    İki ülke arasında başka sorunlar vardı. Tarım yapmak için toprak sahiplerinden fırsat bulamayan El Salvadorlu çiftçiler, tarım için Honduras'a göç etmişti; Honduras'ta yeni yerleşim bölgeleri kurup yaklaşık 300 bin nüfusa ulaşmışlardı.

    El Salvador vatandaşlarının hızlıca ülkeye yayılması, önlenemez göç ve medyanın kışkırtmasıyla iki ülke arasında ilişkiler her gün daha geriliyordu.
  • Maç yüzünden çıkan 100 saatlik savaşın ilginç hikayesi

    Bunun üzerine futbol sahasındaki yaşanan gerginlik sonrası 14 Temmuz 1969'da El Salvador, kuvvetlerine Honduras'ı işgal etme emri verdi ve ülkeyi bombalamak için savaş uçakları fırlattı. 14 Temmuz 1969'da resmen savaş çıktı. "Futbol Savaşı" adı verilen bu savaş yaklaşık 100 saat sürdü.
  • Maç yüzünden çıkan 100 saatlik savaşın ilginç hikayesi

    Polonyalı gazeteci Ryszard Kapuscinski, işgal başladığında bölgedeki birkaç yabancı muhabirden biriydi.

    Kapuscinski daha sonra Honduras'ta geçirdiği zamanı yazdı ve 1978 tarihli anı kitabı The Soccer War'da çatışmanın adını ölümsüzleştirdi. İçinde "Kimse Honduras'ı yenemez" ve "3-0 intikamını alacağız" yazan grafiti gördüğünü anlatıyor.
  • Maç yüzünden çıkan 100 saatlik savaşın ilginç hikayesi

    Amerikan Devletleri Örgütü 18 Temmuz'da ateşkes ayarlamayı başardığında, yaklaşık 3.000 kişinin - çoğunluğu Honduraslı siviller - öldüğü sanılıyordu. Çatışmalarda çok daha fazlası yerinden edildi. Uluslararası baskı altında El Salvador, Ağustos ayında kuvvetlerini Honduras'tan geri çekti.
  • Maç yüzünden çıkan 100 saatlik savaşın ilginç hikayesi

    Sonuç olarak iki ülke arasındaki gerginlik bitmedi. Savaşta sonra Honduras'a dönen El Salvadorlular hoş karşılanmadı ve 10 yıl sonra El Salvador, tekrar bir kaosa sürüklenerek 11 yıl süren bir iç savaşa sahne oldu. Honduras ile El Salvador devlet başkanlarının buluşup el sıkışması ise 2006 yılından önce gerçekleşmedi.

    Kaynak: BBC

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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