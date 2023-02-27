Haftada sadece 12 gram alkol ya da standart bir içki içmek, çocuğun yüzündeki kalıcı değişikliklerle bağlantılıydı. Hamilelik sırasında alkol tüketen annelerin çocukları, diğer çocuklara göre daha çıkıntılı bir çeneye sahipti.

Anne karnında alkole maruz kalma, hafifçe yukarı doğru kıvrılan daha kısa bir burun ve gözlerinin altındaki bölgede hafif bir gerileme ile de ilişkilendirildi.