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Hamileyken alkol tüketmek bebeğin yüz hatlarını değiştiriyor

Yapılan bir araştırma, hamilelik sırasında alkol tüketiminin bebeklerin yüz şeklinde değişiklikler meydana getirdiğini belirledi. Çalışma bulguları hamilelikten önce ve sırasında alkol alınmaması gerektiğini gösterdi.

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  • Hamileyken alkol tüketmek bebeğin yüz hatlarını değiştiriyor

    16 Şubat'ta Oxford University Press'de yayınlanan bir araştırma; hamilelikte alkol tüketen annelerin, bebeklerin yüz şeklini etkilediğini ortaya koydu.
  • Hamileyken alkol tüketmek bebeğin yüz hatlarını değiştiriyor

    Hollandalı araştırmacılar, 3D görüntüleme ve derin öğrenme algoritması kullanarak 5.600'den fazla okul çağındaki çocuğun yüzündeki 200 özelliği inceledi. Anneleri hamilelik sırasında alkol içen ve içmeyen çocukların yüz özellikleri arasında farklılıklar bulundu.

    Mavi bölgeler; alkol sonucunda çıkıntılık yapan bölgeleri gösterirken, kırmızı bölgeler; içeri doğru göçme yapan noktaları gösteriyor.
  • Hamileyken alkol tüketmek bebeğin yüz hatlarını değiştiriyor

    Haftada sadece 12 gram alkol ya da standart bir içki içmek, çocuğun yüzündeki kalıcı değişikliklerle bağlantılıydı. Hamilelik sırasında alkol tüketen annelerin çocukları, diğer çocuklara göre daha çıkıntılı bir çeneye sahipti.

    Anne karnında alkole maruz kalma, hafifçe yukarı doğru kıvrılan daha kısa bir burun ve gözlerinin altındaki bölgede hafif bir gerileme ile de ilişkilendirildi.

     
  • Hamileyken alkol tüketmek bebeğin yüz hatlarını değiştiriyor

    9 yaşındaki çocukların, 13 yaşında olanlara göre yüz hatları daha belirgindi. Görünüşe göre; alkol etkisi bebek büyüdükçe kayboluyordu.

    Anneler gebelikte ne kadar çok alkol tüketirse yüzdeki değişiklikler o kadar belirgin hale geliyordu.
  • Hamileyken alkol tüketmek bebeğin yüz hatlarını değiştiriyor

    Araştırmacılar, "Çalışmamız, hamile olan veya yakında hamile kalmak isteyen kadınların, bebeklerde olumsuz sağlık sonuçlarından kaçınmak için hamilelik sırasında alkol tüketimini gebe kalmadan birkaç ay önce ve tamamen bırakmaları gerektiğini gösteriyor" diye yazdı. 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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