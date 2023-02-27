Youtube'a dublajlı video izleme özelliği geliyor

Youtube, daha küresel bir platform olmak adına yeni bir adım attı. Bundan sonra tüm Youtube videolarına, farklı dillerde dublaj seçeneği eklenecek.

Youtube'un bu yeni özelliği, içerik oluşturucularının daha geniş kitleye hitap etmesine izin verecek. Şirket, bu özelliğin neden gerekli olduğunu blog yazısında şu sözlerle ifade ediyor;