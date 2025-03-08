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        Haberler Bilgi Yaşam BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı tarihleri 2025: MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman, giriş belgeleri nereden alınacak?

        BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı tarihleri 2025: MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?

        2025 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Öğrenciler, ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek. Bu noktada araştırılan ''MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak?'' sorusu güncel BİLSEM takvimi ile yanıt buldu. İşte, 2025 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:07
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        BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı tarihleri 2025 araştırmaları hız kazandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Merakla beklenen sonuçlar ise 7 Mart’ta erişime açıldı. Akabinde ise bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman başlayacak, giriş belgeleri ne zaman ve nereden alınacak? İşte güncel BİLSEM takvimi 2025…

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        2025 BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

        Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanacak olup 14 Nisan 2025 tarihinden itibaren başlayacak.

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        BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINACAK?

        Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimiz için bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

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        2024-2025 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

        10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

        17-21 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        17-28 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

        8 Nisan 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

        14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

        4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

        7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

        14–25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

        28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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        BİLSEM NEDİR?

        Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

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        BİLSEM SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

        Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM eğitim programları, her yıl sınavla gerçekleşen alımların akabinde başlıyor.

        BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Bu sınav, tablet üzerinden interaktif olarak yapılan bir sınavdır.

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