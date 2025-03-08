BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı tarihleri 2025 araştırmaları hız kazandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 21 Aralık 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Merakla beklenen sonuçlar ise 7 Mart’ta erişime açıldı. Akabinde ise bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman başlayacak, giriş belgeleri ne zaman ve nereden alınacak? İşte güncel BİLSEM takvimi 2025…