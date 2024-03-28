BİM aktüelde bu hafta neler var? İşte 29 Mart BİM aktüel ürünleri
BİM, 29 Mart aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta yine birçok ürün raflarda yerini alacak. Bu Cuma günü BİM'e fastfryer, katlanabilir elektrikli bisiklet, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri, kedi bakımıyla ilgili ürünler ve oyuncaklar geliyor. İşte, BİM 29 Mar aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
BİM aktüel 29 Mart 2024... BİM'e bu Cuma günü birbirinden farklı birçok aktüel ürünü geliyor. Aralarından en ilgi çekeni ise 18 bin TL'den satışa çıkacak olan katlanabilir elektrikli bisiklet. Bunun dışında özellikle kedi sahipleri için de birçok işlevsel ürün raflarda yerini alacak. İşte, 29 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi...
BİM 29 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Queen Rattan Koltuk 219 TL
Merdiven 499 TL
Metal ayaklı katlanır masa 699 TL
Katlanabilir elektrikli bisiklet 17.999 TL
Tezgah altı buzdolabı 4.199 TL
Luxell Fastfryer 2.499 TL
Wellsoft tv battiniyesi 149 TL
Erkek-kadın terlik 49,50 TL
Jakarlı masa örtüsü 79 TL
29 MART CUMA GÜNÜ BİM'E NELER GELİYOR?
Yarı kapalı kedi tuvaleti 149 TL
Kedi-köpek masaj tarağı 29,50 TL
Kedi kum mama matı 139 TL
Aliminyum döküm tava 299 TL
Oval tepsi 99 TL
Keramika çay fincan seti 299 TL
BU CUMA BİM'DE NELER VAR?
Bambu kesme tahtası 99 TL
Ayaklı meşrubat bardağı 109 TL
Emaye desenli saklama kabı 299 TL