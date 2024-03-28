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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Benzin fiyatları 28 Mart Perşembe: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahiplerinin dikkatine: İşte 28 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

        Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş yapılan zamdan sonra fiyatlar güncellendi. İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 08:21 Güncelleme: 28.03.2024 - 08:21
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        1

        Araç sahipleri tarafından benzin fiyatları dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde brent petroldeki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımış ve benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Sizler için güncel akaryakıt fiyatlarını derledik. İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin, LPG ve benzin litre fiyatı...

        2

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,45 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,97 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,49 TL

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,35 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,90 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,02 TL

        4

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,24 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,82 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL

        5

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,44 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,02 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL

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