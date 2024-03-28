Araç sahipleri tarafından benzin fiyatları dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde brent petroldeki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımış ve benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Sizler için güncel akaryakıt fiyatlarını derledik. İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin, LPG ve benzin litre fiyatı...