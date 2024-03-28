Araç sahiplerinin dikkatine: İşte 28 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş yapılan zamdan sonra fiyatlar güncellendi. İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
Araç sahipleri tarafından benzin fiyatları dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde brent petroldeki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımış ve benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 11 kuruş zam yapılmıştı. Sizler için güncel akaryakıt fiyatlarını derledik. İşte, 28 Mart Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin, LPG ve benzin litre fiyatı...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,45 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,97 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,35 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,90 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 22,02 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,24 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,82 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 22,46 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,44 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43,02 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,08 TL