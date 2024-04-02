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        Haberler Ekonomi Borsa HALKA ARZ: Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot düştü, ne zaman borsada işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Halka arzda bu hafta Ic Enterra Yenilenebilir Enerji var

        Yatırımcılar dikkatle borsa ve halka arz haberlerini takip ediyor. Halka arz takvimine göre; Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzının tüm detayları netleşti. İşte, halka arz takvimi ile Ic Enterra Yenilenebilir Enerji sonuçları, lot miktarı, hisse fiyatı ve BİST'te işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 10:19 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:04
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        Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı, bir süredir yatırımcılar tarafından bekleniyordu. 27-28-29 Mart'ta talep toplanılan halka arzın hisse fiyatı 10 TL olarak açıklanmıştı. Peki, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot düştü ve ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...

        2

        IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş. TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. talep toplama tarihleri belli oldu. Ic Enterra Yenilenebilir Enerji 27, 28, 29 Mart tarihlerinde halka arz edildi.

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        IC ENTERRA TEKONOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları açıklandı ve kişi başı 860 TL değerinde olan 86 lot dağıtıldı.

        4

        IC ENTERRA TEKONOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz 4 Nisan 2024 tarihinden itibaren borsada işlem görecek. Ancak Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla 6 ile 14 Nisan arasında borsa kapalı olacak.

        5

        IC ENTERRA HALKA ARZ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        IC Enterra halka arzda paylar, 10,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve bireysel/grup çalışanlarına eşit dağıtım gerçekleştirecek.

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