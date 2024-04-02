Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arzı, bir süredir yatırımcılar tarafından bekleniyordu. 27-28-29 Mart'ta talep toplanılan halka arzın hisse fiyatı 10 TL olarak açıklanmıştı. Peki, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kişi başına kaç lot düştü ve ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar...