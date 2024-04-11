Kamu bankalarında emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, promosyonların 8 ile 12 bin TL arasına çıkacağını bildirmiş ve kamu bankaları da emekli promosyonlarını güncellemişti. İşte, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyonu kampanyası ve detayları...