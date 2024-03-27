Kamu bankaları emekli promosyon ödemelerini artırdı! Emekli banka promosyonu nasıl alınır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emekli promosyon kampanyalarında artışa gideceğini bildirmişti. Bunun üzerine, bankalar emekli promosyon miktarını güncelledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 28 Mart'tan itibaren promosyonların hesaplara yatmaya başlayacağını söyledi. Sizler için kamu bankalarının güncel emekli promosyon kampanyalarını ve başvuru detaylarını derledik.
Maaşını 3 yıl süreyle belirli bir banka üzerinde almayı taahhüt eden emeklilere, farklı promosyon kampanyaları sunuluyor. Bu zamana kadar kamu bankaları 5 bin TL'ye kadar ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ödeme miktarının artırıldığını söyledi ve bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. İşte, güncel emekli promosyon kampanyaları ve başvuru detayları...
SGK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLAMASI!
SGK'nın sitesinde "Banka Promosyonları Hakkında" yapılan açıklama şu şekilde:
Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.
ÖLÜM AYLIĞI ALANA 5 BİN TL PROMOSYON VERİLECEK!
Bunun dışında, SGK’dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır.
VAKIFBANK, HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?
21 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan; "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
KAMU BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.
Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM’lerden ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilirler. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının emekli promosyon kampanyası güncellemesi için 25 Mart Pazartesi gününü işaret etti. Bu kapsamda Ziraat Bankası ve Halkbank emekli maaşı promosyonlarını güncelledi.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,
10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,
15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,
20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile almak isteyen müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Halkbank'ta emekli maaşınıza 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. 28.03.2024 tarihinden itibaren yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.
25.03.2024 tarihinden itibaren başvurularınızı tüm Halkbank şubelerimizden gerçekleştirebilirsiniz.
ATM, İnternet Şube ve Dialog kanallarımızdan yapılan promosyon başvurularında, varsa devam eden promosyon taahhüdüne ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
VAKIFBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.