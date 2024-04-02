Galatasaray - Hatayspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 31. hafta maçında Hatayspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar zorlandığı mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Cimbom'a üç puanı getiren golü 12. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Hatayspor'un 58. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Puanını 84'e yükselten Aslan, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını ise maç fazlasıyla 5'e çıkardı.

Galatasaray, bu sonuçla ligde üst üste 12. galibiyetini alırken, ligdeki yenilmezlik serisini de 19 maça çıkardı.

16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.

23. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rivas, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Uruguaylı file bekçisi soluna yatarak topun sahibi oldu.

58. dakikada VAR, Hatayspor'un golünü ofsayt sebebiyle geçerli saymadı. Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı taçta Maksimovic, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera'nın bu vuruşu çelmesinin ardından Strandberg, dönen topu önünde buldu ve golünü attı. VAR incelemesinde Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol, iptal edildi.

63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Strandberg, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

71. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Kerim Alıcı, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.